Más de la mitad de las mujeres, de acuerdo con algunos estudios, fingen orgasmos con sus parejas, lo cual, dadas las cifras, podría considerase una práctica habitual entre ellas; sin embargo, otros análisis dejan ver que los últimos años la proporción de hombres que se deslizan por esta práctica viene en aumento.



(Siga leyendo: Orgasmo femenino: ¿qué sucede si nunca ha logrado tener uno?)

No sobra escudriñar las razones por las cuales se finge el placer máximo y una que siempre aparece es la de querer proyectarle a la pareja que la faena ha sido placentera FACEBOOK

TWITTER

Aunque se puede decir que esto es un poco más difícil en los varones, dado que la eyaculación como la erección son respuestas evidentemente visibles, se ha encontrado que esto se puede realizar en momentos previos a la eyaculación, tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales y en una tendencia que es más evidente en las nuevas generaciones, a tal punto que por debajo de los 30 años puede decirse que la proporción de “fingidores” tiende a igualarse.



Se sabe que el orgasmo es el cénit del aquello para muchas personas, y su manifestación depende de muchos factores, pero normalmente su calidad e intensidad están relacionados con las características y el nivel de la estimulación y juegos previos, por lo cual se cree que su presencia no es más que la cualificación de una buena encamada.



(De su interés: Sexo y género, omnipresentes hasta en las células / Sexo con Esther)



Ahora bien, más allá de las consideraciones técnicas y orgánicas, no sobra escudriñar las razones por las cuales se finge el placer máximo y una que siempre aparece es la de querer proyectarle a la pareja que la faena ha sido placentera, lo que deriva en una proporción casi del 35 por ciento en una intención que busca evitar que la otra persona se sienta mal, sin dejar de lado que algo más de una quinta parte actúa porque no está disfrutando del momento y prefiere salir de eso lo más rápido posible.



Tampoco sobra decir que una de cada cinco personas lo hace para que la otra persona no se sienta indeseada. Y aunque lo anterior está fundamentado en estudios, no hay que dejar de lado que algunos creen que lo normal sobre el catre es llegar al orgasmo, ojalá de manera simultánea y, ante su carencia, prefieren entrar en escena antes de ser calificadas como anormales por una pareja de la que se cree que espera esa respuesta, lo que termina por configurar dos grupos de factores que condicionan este actuar: los personales y los proyectados a la pareja.



En ese sentido, resulta mandatorio identificar claramente estos motivos para buscar mejores adaptaciones a la hora de la actividad sexual y cuestionarse, de paso, si fingir es una estrategia favorable para el bienestar individual o si la pareja que se tiene simplemente no es la adecuada. Hasta luego.

Más noticias de Salud

-Hombres: ¿qué es un orgasmo seco y por qué sucede?

-Una historia llena de excusas, el vibrador / Sexo con Esther