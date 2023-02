En el argot popular se habla de los orgasmos que se pueden sentir al momento de tener relaciones sexuales. Lo cierto es que no se puede comparar la experiencia de la mujer con la del hombre en este sentido, según la Clínica Mayo.

Soy una mujer de 29 años y no tengo orgasmos con la penetración vaginal durante el sexo. ¿Es algo fuera de lo común? FACEBOOK

Uno de los estudios más recientes de Journal of Sex and Marital Therapy, confirma que menos del 20% de las mujeres experimentan el orgasmo a través de la penetración. Pero, ¿es esto un problema?



De acuerdo con expertos de Women’s Health, esto no implica ningún tipo de problema en las mujeres. De hecho, afirman que es más común de lo que se cree. “Solo 1 de cada 5 mujeres sienten el orgasmo vaginal”.

¿Existe el orgasmo vaginal?

El sexo no sólo es llegar al orgasmo. Disfrutar de cada caricia y cada sensación es una parte fundamental de este. Foto: iStock

La periodista Marina Vázquez entrevistó a la sexóloga Nayara Malnero de ‘Sexperimentando’, quien aclaró varias de las dudas que muchas mujeres tienen en Women’s Health.



"El orgasmo vaginal nunca ha existido y no existirá", afirma Malnero, argumentando que la sensación de placer tiene que ver con la experiencia mental, cerebral y neurológica, pero también con el recubierto de terminaciones nerviosas, cualidades que no tiene la vagina.



Por otro lado, Nayara dice que el orgasmo vaginal es aquel que se desencadena gracias a la estimulación de uno o más puntos erógenos femeninos que estén cerca o en la vagina, como la entrada del cuello del útero o del cérvix. Sin embargo aclara que es natural no sentir estimulación en el genital.

¿El no tener un orgasmo vaginal es por falta de autoconocimiento?

Según la sexóloga Malnero, hay dos motivos por los cuales solo 1 de cada 5 mujeres logra experimentar este tipo de placer. La primera es porque no se estimula una zona del cuerpo donde se acumula mucha sangre y sensibilidad, que permita al relajarse, una sensación orgásmica, y la segunda razón es porque no se da placer de forma directa al clítoris.



Al tocarse y acariciarse durante y después del sexo reduce los niveles de cortisol del cuerpo, la hormona del estrés. Foto: iStock

Cinco consejos para experimentar el orgasmo vaginal según la sexóloga Ana Lombardía

1. Asegúrese de que el tipo de estimulación que practica realmente le guste.

2. Combinar la excitación del clítoris con la vaginal (es decir, penetración).

3. Decidir con qué quiere estimular la vagina. (Dedos o juguetes).

4. No se obsesiones con conseguirlo. Esto hará que no sienta placer.

5. Estar abierta a nuevas experiencias de satisfacción sexual.

Si bien es cierto que el 20% de las mujeres experimentan el orgasmo con la penetración vaginal, y que existen tips como los anteriores para lograr sentirlo, el 80% de las mujeres restantes no lo viven, según la Clínica Mayo.

Susana Ribero Duarte

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO