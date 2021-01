Ordenan a Natalia París no publicar información del dióxido de cloro

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó este miércoles a la modelo Natalia París dejar de compartir contenidos en sus redes sociales que recomienden el consumo del dióxido de cloro para tratar o evitar el coronavirus y otros males. Esto, luego de que la antioqueña afirmara en Instagram que esta sustancia peligrosa para la salud era "el remedio que te salva de vacunarte”.

En concreto, la SIC le ordena a París "cesar de manera inmediata" la promoción de este producto "y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlo para prevenir el contagio" con el nuevo coronavirus.



En la resolución 21-33907, firmada ayer, la SIC también le pidió a la empresaria que "allegue toda la información del laboratorio que elabora el dióxido de cloro que promociona en sus redes sociales e indicar si el producto recomendado cuenta con registro sanitario".

#COMUNICADO 🚨 La @sicsuper ORDENA a NATALIA PARÍS el cese inmediato de las publicaciones relacionadas con el “dióxido de cloro”, asimismo se le solicita allegar información y se le advierten las multas a las que se expone por esta conducta 🇨🇴👇 pic.twitter.com/oc2gCIbX3P — ANDRÉS BARRETO (@andresbarretog) January 27, 2021

París debe enviar, además, "todas las publicaciones utilizadas para recomendar o promocionar el producto", aclarando los medios y fechas de difusión; y los soportes documentales (técnicos y/o científicos) que sustentan las bondades atribuidas al dióxido de cloro, especialmente las relacionadas con la prevención y curación del covid-19.



(En contexto: La estafa del dióxido de cloro: conozca sus mentiras y riesgos)



Se advierte que, de no suministrar respuesta clara, completa y precisa a cada uno de estos requerimientos dentro de cinco días hábiles, se expone a las sanciones respectivas.



El Invima ha sido claro en señalar que el dióxido solo tiene registro sanitario como desinfectante de superficies en el ámbito clínico, pero nunca como medicamento ni mucho menos con indicación para covid-19. Su uso, por lo tanto, se considera fraudulento cuando se comercializa para consumo humano.



La autoridad sanitaria colombiana en mayo pasado ya había emitido una alerta sanitaria advirtiendo los riesgos que implica esta sustancia para la salud de las personas.



(Lea también: Alerta: Invima no ha autorizado tratamientos contra covid-19)



La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) también alerta que el consumo de este producto puede significar efectos adversos como insuficiencia respiratoria; cambios en la actividad eléctrica del corazón; baja presión sanguínea causada por la deshidratación; insuficiencia hepática aguda; recuento bajo de células sanguíneas y vómito y diarrea severa.



Del dióxido de cloro como fórmula milagrosa contra el covid-19 se comenzó a escuchar hace cerca de un año y tomó fuerza cuando el presidente Donald Trump afirmó que lo estaba tomando a modo de profilaxis contra el virus. Y ahora volvió a saltar a los titulares por cuenta de Natalia París.



Ella subió el fin de semana un video a Instagram en el que se le ve hacer de DJ en una fiesta en un bote en la que ni ella ni sus acompañantes usan tapabocas. Uno de sus seguidores la cuestionó sobre la carencia de esa medida de protección y ella respondió: “Todos tomamos dióxido de cloro. Es el remedio que te salva de vacunarte”.



En otras respuestas que posteó, París insiste en que tomando ese químico “nadie se va a enfermedad de covid-19” y le pide a quien la cuestionó que se lo dé a su familia.



(Le recomendamos: Preguntas y respuestas claves que nos hacemos todos sobre las vacunas)



Y luego, cuando sus afirmaciones saltaron a los medios de comunicación, posteó en las historias de Instagram un diálogo con un hombre que afirmaba que esta era la verdadera cura contra el covid-19, algo que, valga recordar, carece de todo sustento científico.

¿Por qué es peligroso el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es una sustancia que se genera al mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico, un producto conocido comercialmente como Solución Mineral Milagrosa (MMS).



Según la FDA, el dióxido de cloro es un agente efectivo para prevenir el esparcimiento del coronavirus, pero solo en superficies, o en agua. Inyectar, respirar o ingerir soluciones con este producto químico puede causar efectos adversos a la salud.



La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia (ACFV), la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana (ATCC), el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) y la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios (ACQFH) ya declararon que “el consumo o inyección de productos químicos, como desinfectantes y productos de aseo y limpieza, genera graves daños a la salud e incluso pueden causar la muerte” y que “ninguna de estas sustancias químicas ha sido diseñada o es apta para el consumo humano”.



En ese sentido, coincidieron en que “nunca deben utilizarse estos productos de manera diferente a la indicada en la etiqueta y tampoco deben mezclarse entre sí, debido a que pueden generar reacciones peligrosas causando graves daños a la salud”.



(Le recomendamos: ¿Cómo usar el servicio de urgencias en tiempos de covid?)



El toxicólogo colombiano Ubier Gómez explica que no se recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de covid-19, ni en ningún otro caso, “porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.



“El dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en plantas de tratamiento de agua y fábricas de papel, y el hipoclorito de sodio, un desinfectante comercializado como blanqueador doméstico, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos”, agrega.



Gómez expone que en lo que se refiere específicamente al dióxido de cloro, o MMS, no ha encontrado alguna publicación con estudios bien diseñados respecto a su potencial terapéutico. “Hay algunos documentos en el que se describen casos de cura de diferentes patologías, pero de validez científica cuestionable, por tratarse de una serie de casos descriptivos, ausencia de una adecuada técnica diagnóstica y, en ocasiones, soportando la patología solo con base en sintomatología”, sustenta.

UNIDAD DE SALUD