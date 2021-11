'No contar contagia', una campaña de la OPS

“Eso es una gripita, ¿para qué me hago la prueba?” o “¿para qué aviso si yo no me acerqué mucho?, seguro no los contagié”. Quedarse callado, puede disparar los contagios en este fin de año.



Mientras en Europa hay alarma y fronteras cerradas por la nueva variante Ómicron, en nuestro país pareciera como si el covid-19 hubiera sido erradicado. Son pocos los que están siguiendo las instrucciones de hacerse la prueba, ante la menor sospecha, y menos mantener el aislamiento de los 14 días si el resultado es positivo.



Por eso la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) está insistiendo en reforzar las medidas de prevención y control, esta vez a través de la campaña ‘No contar contagia’ que busca crear conciencia sobre la importancia de estar pendientes de síntomas como fiebre o tos, hacerse la prueba, aislarse de inmediato e informar del tema a familiares, amigos y demás contactos cercanos, para cortar así las cadenas de transmisión.



La tarea no es fácil, menos cuando ya se asoma diciembre y las personas quieren salir de vacaciones y celebrar la Navidad y el Año Nuevo como seguramente no pudieron hacerlo en 2020.



¿Pero, realmente es buena idea salir de viaje cuando se tienen síntomas o sospechas de covid-19? ¿Deberían las personas tomarse la molestia de hacerse una prueba por lo que puede ser una gripa tradicional? ¿Es necesario ‘alarmar’ a la familia, al jefe y a los amigos por una tos y fiebre persistentes? ¿Ante sospecha de covid 19, lo mejor es aislarse en casa o se vale seguir saliendo con precaución? Las respuestas parecen obvias, pero por no abrir la boca es que estas festividades han terminado en picos y números altos de contagios.



Las indicaciones de los expertos en salud ante dudas como las mencionadas, que se siguen haciendo las personas en la calle, son claras: Ante la primera sospecha o síntoma de covid-19 es necesario hacerse una prueba, aislarse de inmediato e informar a las autoridades de salud, así como a todos aquellos familiares, amigos o demás personas con las que se haya estado en contacto cercano. Si la sospecha se confirma, el aislamiento debe ser de 14 días, y es necesario notificar a los contactos para que guarden cuarentena.



Es lo que en términos epidemiológicos se denomina rastreo de casos y contactos y que ha demostrado ser la herramienta más efectiva para cortar las cadenas de transmisión del virus y ayudar a su erradicación.



Precisamente para educar sobre el tema, masificar los mensajes y sumarse a los esfuerzos de control del covid-19 que hacen las autoridades en Colombia, la OPS, lanzó la campaña ‘No contar contagia’, dirigida especialmente a jóvenes entre los 18 y 25 años.



“La campaña ‘No contar contagia’ les habla directo a los jóvenes por ser ellos quienes están retornando masivamente a sitios de trabajo, colegios y universidades, y quienes más salen a restaurantes, bares y sitios de entretenimiento. La iniciativa servirá además para complementar los avances positivos que en materia de vacunación han logrado las autoridades de salud en Colombia y la respuesta responsable de la población y la sociedad en su conjunto que hoy muestran al país con un 45.4% de colombianos completamente vacunados; un esfuerzo conjunto en el que todos debemos empeñarnos hasta que se logre controlar la pandemia”, dice la doctora Gina Tambini, Directora de OPS, Colombia.



“Hemos visto que para interrumpir cadenas de transmisión de covid-19, es necesario detectar oportunamente a las personas que se infectan, identificar a sus contactos y darles seguimiento para que cumplan con el aislamiento lo antes posible y así evitar casos secundarios”, concluye.



El tema no es fácil si tenemos en cuenta que todos los días escuchamos esas frases en las que preferimos ignorar los síntomas a contar que podemos tener la enfermedad. La insistencia es tan sencilla porque el virus no se ha acabado.



Influenciadores, disponibles.



Por estar dirigida muy especialmente a los jóvenes esta campaña cuenta con la vinculación de la cantante y creadora de contenido colombiana Sofía Castro, quien a sus 26 años de edad tiene más de 20 millones de seguidores en sus redes sociales y se ha convertido en una voz poderosa e influyente para los jóvenes de habla hispana que recibirán el mensaje directamente desde sus contenidos de YouTube, Instagram y Tik Tok. Es muy importante que sean los mismos jóvenes los que recomienden a sus seguidores no salir de rumba si se tiene cualquier síntoma y avisar a sus contactos.



¿Qué es eso que “hay que contar”?



● Si tiene cualquier síntoma o sospecha de covid-19.

● Hacerse la prueba de inmediato.

● Aislarse rápidamente y hacerlo por 14 días.

● Reportar el caso ante la EPS o entidad prestadora de salud.

● Comunicarse con familiares, amigos y compañeros de estudio o trabajo para informarlos sobre la situación.

● Ser consciente de que el rastreo de casos y contactos es la forma más efectiva de romper la cadena de contagio.





UNIDAD DE SALUD

