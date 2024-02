Opinómetro: 60 % cree que 'inminente crisis en salud es responsabilidad del Gobierno'

De acuerdo con el Opinómetro realizado por Datexco Compañy para W Radio, el 60 por ciento de los encuestados considera que el Gobierno es el responsable de la "inminente crisis en la salud".



Según los datos de este sondeo, el otro 32 por ciento de los consultados percibe a las EPS como responsables; el 5 por ciento no sabe; y un 3 por ciento no respondió.



(Lea: Escasez de medicamentos: 'Afirmar que insulina adelgaza no tiene sustento científico')

Esta encuesta se conoce tras una semana de que se hiciera público un informe de la Contraloría General sobre el estado financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país, en el cual se concluyó que 26 de ellas acumulan una deuda total de 25 billones de pesos.



Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las EPS del régimen contributivo, se refirió al documento y manifestó que “genera grandes confusiones y crea un ambiente de desconcierto en todos los actores del sistema”.



En el país, además, hay alerta por la escasez de medicamentos. De hecho, asociaciones de pacientes vienen manifestando que no hay disponibilidad de algunos medicamentos.



Por ejemplo, Érika Montañez, directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia, nombró entre las razones por las que no se cuenta con disponibilidad de insulina en el país son "la tensión financiera del sistema, el represamiento en temas de logística, la falta de disponibilidad de materias primas luego de la pandemia y las dificultades regulatorias por permisos del Invima”.



(Lea: El ‘insospechado’ impacto de los medicamentos vencidos o mal desechados)



Todo este debate se da en medio de las discusiones sobre lo que plantea la reforma de la salud, la cual seguirá este semestre su trámite en el Congreso, donde habrá serios debates para definir su suerte.



En el Opinómetro de Datexto también se le preguntó a los encuestados sobre su percepción de la reforma pensional en Colombia. Así las cosas, el 49 por ciento está en desacuerdo con el articulado; 34 por ciento de acuerdo; 13 por ciento no sabe y 5 por ciento no responde.



Además, en la encuesta, también se indagó sobre la llegada de Laura Sarabia al Dapre: 63 por ciento está en desacuerdo; 17 por ciento de acuerdo; 16 por ciento no sabe y 4 por ciento no responde.

Ficha técnica

Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA.



Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



Fechas de recolección: 21 al 23 de Febrero de 2024



Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



Persona natural o jurídica que la encomendó: La W



Fuente de financiación: La W



Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18años de edad.



Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edaden las regiones del alcance del estudio.



Tipo de muestra: Muestreo Multietápico



Técnica utilizada para la selección de lamuestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobreseries telefónicas RDD (Random Digital Dialing)en las regiones del alcance del estudio.



Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.



Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.



Universo Geográfico: Municipios: Bogotá, D.C. (243), Barranquilla (49), Cartagena(16), Montería (7), Santa Marta (20), Sincelejo (2), Soledad (5),Valledupar (10), Armenia (4), Bello (9), Ibagué (12), Manizales(13), Medellín (77), Neiva (9), Pereira (9), Bucaramanga (58),Cúcuta (15), Facatativá (4), Floridablanca (6), Girón (6), Lebrija(2), Soacha (14), Villavicencio (13), Cali (81), Palmira (5), Pasto(7), Popayán (3) y Roldanillo (1).



Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.



Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro, Laura Sarabia.



Margen de error y confiabilidad (Precisión)Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.



Temas de estudio: Reforma pensional, regulación de los servicios públicos, crisis de la salud en Colombia.



Preguntas concretas que se formularon: Ver las preguntas en el capítulo “General”20. Fecha de entrega del informe25 de Febrero de 2024

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS