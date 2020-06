Opinión: ¿Y los ventiladores nacionales?

Uno de los esfuerzos más grandes de nuestro país durante esta pandemia ha sido el de adquirir ventiladores para aumentar la capacidad en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y salvar la mayor cantidad de vidas.



Esto no es nada fácil cuando más de 190 países están compitiendo en el mercado mundial por el mismo producto y además, los países que los producen limitan sus exportaciones.



Estos aparatos son vitales para los pacientes del covid-19 cuando la infección pulmonar está muy avanzada.



Lamentablemente, no existe oferta para entrega inmediata, pues los ventiladores están entre los numerosos dispositivos e insumos médicos que escasean en el mundo como consecuencia de la pandemia; aún así, el Gobierno Nacional logró la adquisición de 2.767 que ya están llegando al país y estamos en el proceso para adquirir otros 3.200.



Hace unos días recibí un ‘meme’ que me causó algo de gracia, pero también preocupación. Decía que: “…el gobierno no tiene ni idea de dónde está parado, pues en vez de comprar ventiladores nacionales que valen 3.000 dólares, prefiere comprar los extranjeros por US$30.000. O son brutos, o son corruptos”.

Ni brutos ni corruptos. ¡Qué más quisiéramos que no tener que depender del mercado internacional para salvar vidas, además de darle un impulso a la industria nacional! Entonces, ¿por qué no comprar ventiladores nacionales, si sabemos que hay al menos 21 proyectos en proceso para desarrollar su fabricación?



En todos los países, existe una regulación que deben cumplir los dispositivos médicos con el fin de proteger la vida de las personas; ella exige demostrar la eficacia de la tecnología y la seguridad para los usuarios como condición para autorizar su comercialización.

La comunidad científica del mundo avala estas exigencias, pues ellas no surgieron por el capricho de algunos empresarios para restringir la competencia, sino que se fueron construyendo de forma gradual y a partir de errores que costaron muchas vidas.



En Colombia, la tarea de verificación de esas características de los ventiladores está en manos de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del Invima. La aprobación de un nuevo dispositivo tiene varias etapas que deben contar con pruebas rigurosas y una sólida sustentación científica y técnica.

Los desarrolladores deben aportar los resultados de pruebas funcionales y de seguridad (etapa 1); el estudio preclínico con animales (etapa 2); pruebas con un grupo pequeño de pacientes (etapa 3); por último, viene la etapa 4, en la cual se hacen pruebas con poblaciones más grandes. Un proceso dispendioso y largo, pues estamos hablando de equipos médicos de los cuales dependen vidas humanas.



Así las cosas, los ventiladores nacionales no estarían disponibles por un buen tiempo, mientras se cumplen con los procesos de certificación.

No obstante, ante situaciones excepcionales, acciones excepcionales. Por esto, después de un trabajo conjunto con las organizaciones científicas médicas del país, y con base en la Ley 23 de 1981 sobre Ética Médica, el Ministerio de Salud expidió la Circular 031 el pasado 27 de mayo.

Con esta norma se abre la posibilidad de usar los ventiladores de fabricación nacional que están en etapa experimental y que todavía no han completado los requerimientos del Invima para su comercialización.



Su uso, claro está, queda limitado a casos en que los médicos los evalúen como el último recurso y se cuente con el consentimiento del paciente o de los familiares. Por lo pronto, InnspiraMED (Grupo Universidad de Antioquia, EIA e Industrias medicas Sampedro) estaría lista para distribuir los primeros 100 ventiladores la semana entrante.



Esta decisión del Gobierno abre una crucial alternativa para salvar pacientes críticos del covid-19 y brinda a la industria nacional la oportunidad ser un importante proveedor de estos dispositivos que con tanta urgencia requiere el país.

LUIS GUILLERMO PLATA

GERENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID - 19