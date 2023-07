Los edulcorantes artificiales son un elemento de consumo diario para la mayoría de personas, pues están presentes en una gran cantidad de productos, como las bebidas gaseosas, los alimentos ultraprocesados, los dulces, entre otros.



Se popularizaron décadas atrás en la industria por su similitud en sabor con el azúcar, pero se les dio un mayor impulso por tener una cantidad menor de calorías, en algunos casos.



Sin embargo, varias investigaciones recientes sobre el tema han señalado que pueden tener diversos efectos en la salud.

Lea también: (El azúcar de coco, una buena alternativa para la diabetes)

Eran Elinav, autor principal del estudio 'Efectos personalizados impulsados por el microbioma de los edulcorantes no nutritivos' es inmunólogo e investigador del microbioma en el Instituto Weizmann de Ciencias y el Centro Nacional del Cáncer de Alemania (DKFZ).



Allí señala que los edulcorantes industrializados tienen efectos no deseados en el microbioma intestinal.



Al observar a los individuos que consumían edulcorantes artificiales, los investigadores identificaron cambios en la composición y la función de los microbios intestinales. "Esto parece sugerir que los microbios intestinales del cuerpo humano son bastante sensibles a estos endulzantes artificiales", señaló Elinav, de acuerdo con el diario 'La Nación'.

A esto se le suma que pueden ocasionar caries dentales, aumento del peso, mayor riesgo de diabetes y enfermedades como resistencia a la insulina o hígado graso, además de estar relacionados con alteraciones psicológicas como la hiperactividad, el síndrome premenstrual y otras patologías.



Por eso, es recomendable que, de ser posible, utilice endulzantes naturales. Aquí le damos algunas ideas.

Miel

El líquido dulce producido por las abejas a partir del néctar de las flores es uno de los favoritos desde hace siglos.



Su dulzor, sumado a una gran cantidad de nutrientes, lo convierten en una de las mejores opciones.



El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) señala que algunos de los principales beneficios de su consumo son, el fortalecimiento del sistema inmunológico; no tener aditivos ni conservantes agregados y sus efectos laxantes suaves que favorecen el tránsito intestinal y ayudan a combatir el estreñimiento.



Siga leyendo: (La advertencia de la OMS sobre los edulcorantes con los que se sustituye al azúcar)

Es más dulce que el azúcar, así que se debe usar menos cantidad para endulzar bebidas o comidas y lo mejor es consumirla cruda y no tratada.



Un estudio reciente publicado en la revista Nutrition propone a la miel como un edulcorante que, a diferencia del azúcar, podría ayudar a regular la glucosa en la sangre y a controlar el colesterol.



"Si se la utiliza como endulzante eventual, es decir, no todos los días no tendría porqué generar efectos adversos. Si bien la miel es una alternativa al azúcar refinada y a los endulzantes artificiales, también tiene un alto contenido en azúcares naturales, por lo tanto es un alimento que hay que consumir con precaución", señala la licenciada en nutrición, Rocío Tordini al medio mencionado.

Jarabe de maple

De acuerdo con 'Healthline' el jarabe de maple es un líquido espeso, azucarado, que se hace al cocinar la savia de los árboles de maple.



Contiene minerales como calcio, potasio, hierro, zinc y manganeso y antioxidantes.



A pesar de sus ventajas, tiene un contenido muy alto de azúcar, un poco más bajo que el azúcar, pero igualmente elevado, por lo que se debe consumir con moderación.

Vea más: (¿Las personas que tienen diabetes pueden comer miel?)

Azúcar de coco

El azúcar de coco tiene bajo índice glucémico, por lo que no eleva tanto la glucemia, lo que evita los picos repentinos.



Este producto se transforma en glucosa en la sangre muy lentamente, por lo que se ha popularizado.



Asimismo, es rica en nutrientes como hierro, calcio, zinc y potasio, pero por poseer un elevado tenor de fructosa, debe ser utilizado con moderación porque si se consume en exceso puede acumular grasa en el hígado o favorecer el aumento de peso.

Xilitol

Esta es una clase de edulcorante conocido como alcohol de azúcar. El xilitol está presente en muchos productos y alimentos destinados para consumo humano, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).



Este sustituto, un poco más bajo en calorías que el azúcar, también se utiliza a menudo para endulzar productos sin azúcar, como mentas, chicles y barras de chocolate



A menudo se utiliza el xilitol en los productos para personas con diabetes y por lo general es bien tolerado.



Aunque se extrae del maíz o madera de abedul y se encuentra en muchas frutas y vegetales, no contiene fructosa, como detalla 'Healthline'.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO