La Organización Mundial de la Salud (OMS) homologó este martes la vacuna anticovid de la empresa estadounidense Novavax, basada en una tecnología más clásica y diferente de los fármacos ya ampliamente utilizados en la Unión Europa.



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya había autorizado el lunes la comercialización de este inmunizante, Nuvaxovid.



En un comunicado, la OMS indicó que se trata de la décima vacuna anticovid homologada de urgencia.



Se suma a las vacunas Covaxin del indio Bharat Biontech, Covovax producida por el Serum Institute of India bajo licencia del estadounidense Novovax, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac.



Todos estos fármacos buscan que el sistema inmunológico del cuerpo ataque al coronavirus, pero de formas diferentes.



La llamada tecnología de subunidades de proteínas de Novavax ha sido probada y utilizada durante décadas para combatir enfermedades como la hepatitis B y la tos ferina.



También tiene la ventaja de no requerir almacenarse a temperaturas muy bajas, como otros inmunizantes. Las vacunas Pfizer y Moderna, que han dominado la respuesta global al covid-19, utilizan la tecnología pionera del ARN mensajero.

