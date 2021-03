La OMS recomienda seguir usando la vacuna de AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este miércoles que recomienda continuar las vacunaciones contra el covid-19 con dosis del fármaco desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pese a la suspensión ordenada en varios países europeos. El argumento de la agencia es que las ventajas de esta inmunización "por ahora son mayores que los riesgos".

La agencia de las Naciones Unidas subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, “lo que no necesariamente significa que éstos estén relacionados con la inmunización”.



También señaló que los episodios tromboembólicos detectados en algunos pacientes tras recibir la vacuna de AstraZeneca, que motivaron la suspensión de su uso en varios países europeos, “ocurren con frecuencia y son la tercera enfermedad cardiovascular más común”.



La suspensión de las vacunaciones en algunos países, recalcó la OMS, es una medida de precaución que no todos los sistemas sanitarios han ordenado pese a tener la misma información sobre efectos adversos, y en todo caso muestra que “el sistema de vigilancia funciona y hay controles efectivos”.



La organización con sede en Ginebra añadió que sigue en contacto con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y otros órganos reguladores en el mundo para vigilar la seguridad de las vacunas contra el covid-19. También destacó que su Comité de Asesoramiento para la Seguridad de las Vacunas sigue analizando los datos de la vacuna de AstraZeneca y podría emitir nuevas recomendaciones en los próximos días.



Unos 15 quince países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca como medida de precaución, luego de informes que daban cuenta de problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultad en la coagulación o formación de coágulos sanguíneos (trombosis), sin que hasta el momento se haya podido establecer un vínculo formal.



Por esa razón, este jueves la EMA dará a conocer los resultados de su investigación científica sobre la existencia de un vínculo causal con los casos de trombos y embolias reportados por diferentes autoridades, o si estos eventos son “una coincidencia”.



Por ahora, Emer Cooke, directora de la agencia, aseguró no se dudará en tomar medidas si los expertos detectan en su investigación algún problema “que no pueda resolverse”, aunque, de momento, no se ha encontrado “evidencia” que sugiera que este fármaco cause directamente problemas de coagulación sanguínea en los pacientes vacunados.



Las dudas surgidas en Europa por la vacuna de AstraZeneca afectan a la OMS de forma especial ya que por ahora la mayoría de dosis que esta organización distribuye a países en desarrollo mediante el programa COVAX son producidas por la firma sueco-británica. De hecho, Colombia espera la llegada de cerca de 244.000 dosis de esta vacuna a través de este mecanismo en las próximas semanas.



Desde finales de febrero la OMS y la Alianza para las Vacunas GAVI, con ayuda de otras organizaciones, están distribuyendo unos 230 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en más de 140 países.



La OMS aclaró la semana pasada que las vacunas afectadas por las suspensiones en países europeos habían sido fabricadas en el Viejo Continente, mientras que las del programa COVAX salieron de factorías de India y Corea del Sur, por lo que los problemas de AstraZeneca en Europa no deberían afectar a su programa de distribución.

UNIDAD DE SALUD

