La vacuna contra el covid-19 de Medicago Inc. esta a punto de convertirse en la primera vacuna occidental en ser rechazada por la Organización Mundial de la

Salud (OMS), debido a los vínculos de la empresa con el fabricante de cigarrillos Philip Morris International Inc.



La solicitud de la biofarmacéutica canadiense para la precalificación de su vacuna Covifenz no fue aceptada, según un documento guía de la OMS con fecha del 2 de marzo.



Eso significa que es poco probable que la OMS apruebe la vacuna para uso de emergencia, lo que también la mantendría fuera del programa global de distribución de vacunas Covax.

"Debido a sus conexiones, es propiedad parcial de Philip Morris, el proceso esta suspendido", dijo Mariangela Simao, subdirectora general de acceso a medicamentos, vacunas y productos farmacéuticos de la OMS, en una conferencia de prensa este miércoles.



"La OMS y la ONU tienen una política muy estricta con respecto al compromiso con la industria del tabaco y las armas, por lo que es muy probable que no se acepte para uso de emergencia". Covifenz es la primera vacuna contra el covid-19 del mundo que se basa en plantas. Esta hecha de proteínas, cultivadas en plantas, que se parecen al virus que causa el covid-19 en el sistema inmunológico humano.



La vacuna también utiliza el adyuvante pandémico de GlaxoSmithKline Plc, una sustancia que potencia la respuesta del sistema inmunitario. Fue desarrollada conjuntamente por Medicago, propiedad de Mitsubishi Chemical y Philip Morris, y Glaxo. El gobierno canadiense proporcionó US$173 millones en financiamiento para su desarrollo y es hasta ahora el único país que la ha autorizado para su uso.



Los grupos antitabaco argumentan que financiar y aprobar un fármaco que tiene vínculos con la industria tabacalera viola el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) que entró en vigor en 2005. El tratado global exige controles más estrictos para el tabaco y enfatiza la necesidad de que las políticas de

salud pública estén protegidas de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.



Canadá ha estudiado cuidadosamente la inversión del Gobierno en Medicago y considera que cumple con las obligaciones del tratado, escribió una portavoz de Health Canadá en una respuesta por correo electrónico a las preguntas. Ella dijo que el tratado no impide que el Gobierno trabaje con Medicago en el desarrollo y la adquisición de vacunas para garantizar que haya un suministro listo y efectivo de vacunas para su población.



"Las interacciones del departamento con la industria tabacalera seguirán siendo transparentes de acuerdo con los requisitos de apertura y transparencia de Health Canadá y en consonancia con las pautas del CMCT de la OMS ", escribió. El director ejecutivo de Medicago, Takashi Nagao, dijo este miércoles por la noche que la compañía aún no había recibido ninguna comunicación oficial de la OMS.



"Entendemos que esta decisión está relacionada con el accionista minoritario de Medicago y no con el perfil de seguridad y eficacia demostrado de nuestra vacuna contra el covid-19", dijo. Medicago tiene un contrato con el Gobierno canadiense para suministrar hasta 76 millones de dosis de la vacuna y esta en conversaciones con otros países sobre posibles acuerdos, dijo Nagao.

"Incluso si no es una violación del convenio, definitivamente es una violación del espíritu de la convención", dijo Les Hagen, director ejecutivo de Action on Smoking and Health en Edmonton, una organización benéfica de salud pública.



"Este no es el momento de mayor orgullo de Canadá en la salud pública". La situación destaca las dificultades que enfrentan las grandes tabacaleras a medida que las empresas buscan expandirse cada vez mas en el sector de la

salud y el bienestar.



Philip Morris, que vende cigarrillos Marlboro fuera de Estados Unidos, realizó una serie de adquisiciones que incluyeron al fabricante de terapia inhalada Grupo Vectura Plc, una medida que provocó la indignación pública.



British American Tobacco Plc ha establecido una nueva rama de biotecnología, KBio Holdings, que se centrará en el desarrollo de tratamientos y vacunas para enfermedades raras e infecciosas utilizando tecnología basada en plantas. La solicitud de IMBCAMS de China para la precalificación de su vacuna covid inactivada tampoco fue aceptada, y la OMS señaló que la vacuna aún estaba en desarrollo inicial.



BLOOMBRG

