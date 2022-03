La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó hoy por primera vez una lista de 60 recomendaciones para las madres que acaban de tener un hijo, enfocada a reducir la mortalidad neonatal en el periodo más sensible para la supervivencia de la mujer y del bebé, las primeras seis semanas de vida del recién nacido.



Cada día mueren 7.000 recién nacidos y 830 madres por complicaciones en el parto, según cifras publicadas con anterioridad por Naciones Unidas, y para reducirlas la OMS ha publicado esta lista, que recomienda, por ejemplo, al menos tres chequeos posnatales en esas seis semanas.



También aconseja atención especial en instalaciones sanitarias durante al menos las primeras 24 horas posteriores al parto, examinar a todos los recién nacidos ante posibles anormalidades oculares y auditivas, y vacunarles contra determinadas enfermedades.



En el caso de los partos en casa, la OMS aconseja que se contacte lo más rápido posible con profesionales de la salud, y nunca más tarde de las primeras 24 horas tras el nacimiento.



La lista también recoge tratamientos recomendados para los síntomas más comunes que sufren las mujeres durante el embarazo, como las nauseas, que afectan a alrededor del 70 % de las madres durante el primer trimestre posparto, o la acidez estomacal.



Para la primera se sugiere incluir en la dieta alimentos como el jengibre o la manzanilla y prácticas de acupuntura, mientras que para los problemas estomacales se aconseja no beber alcohol, no fumar y elevar la cabecera de la cama.



En las primeras seis semanas de vida del recién nacido alrededor del 30 % de las madres y bebés en todo el mundo no reciben asistencia posnatal, destacó en rueda de prensa al presentar las recomendaciones la experta del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS Mercedes Bonet.



Explicó que, además de los problemas fisiológicos derivados del parto, este paquete de recomendaciones pone el foco en la prevención temprana de los problemas relacionados con la salud mental de las mujeres en este periodo, especialmente la depresión y la ansiedad, que tienden a generar problemas en la relación maternofilial.



"Para hacer frente a este posible escenario se recomienda evaluar a la mujer bajo los estándares universales de ansiedad y depresión tras el parto y llevar a cabo intervenciones psicosociales y psicológicas que permitan dar una respuesta temprana a estas situaciones", subrayó.



El director del Departamento de Salud Maternoinfantil de la OMS, Anshu Banerjee, añadió que el nacimiento de un bebé es un momento que está ligado al amor, la esperanza y la emoción, pero también puede causar "estrés y ansiedad sin precedentes".



La guía ofrece asimismo una serie de pautas para identificar algunos factores en el periodo prenatal que pueden provocar graves trastornos en la mujer y en el bebé tras el parto. Entre ellos se menciona la anemia, que afecta a alrededor del 38 % de las mujeres embarazadas.



También advierte que la violencia de género en ese periodo posparto puede causar problemas crónicos en la mujer y depresión, lo que presenta un riesgo elevado para la supervivencia de la madre y el niño.

