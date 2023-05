El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, este jueves 11 de mayo puso fin a la emergencia sanitaria por la viruela del mono, enfermedad oficialmente conocida como "mpox".



La alerta en salud inició en julio del 2022, cuando se declaró la enfermedad como una emergencia de salud pública de interés internacional por el alcance que había tenido. Pues, se han notificado a la OMS más de 87.000 casos y 140 muertes en 111 países.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

“Ayer, el comité de emergencia para el 'mpox' se reunió y me recomendó que el brote multinacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional”, dijo el director en una rueda de prensa realizada en horas de la mañana.



Además, agregó que "en los últimos meses se han notificado casi un 90 por ciento menos de casos que en los tres meses anteriores. En particular, la labor de las organizaciones comunitarias, junto con las autoridades de salud pública, ha sido fundamental para informar a la población de los riesgos de la viruela símica, fomentar y apoyar el cambio de comportamiento y abogar por que el acceso a las pruebas, las vacunas y los tratamientos esté al alcance de los más necesitados”.



🔴 URGENTE. La OMS declara el fin de la emergencia de salud pública internacional por la #mpox (viruela del mono) pic.twitter.com/cH6VrbWgOE — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 11, 2023

Sin embargo, Adhanom Ghebreyesus hace la salvedad e indica que esto no significa una desaparición total de la viruela símica. Por el contrario, rescata que dicho virus sigue afectando a varias comunidades al rededor del mundo. África, por ejemplo, es un continente donde la transmisión no se comprende por completo.



Otra parte poblacional que se enfrenta a un riesgo particular son quienes viven con infección por VIH no tratada, según Adhanom. También, añadió que el estigma ha sido una de las principales preocupaciones en la gestión de esta epidemia, que se sigue obstaculizando el acceso a la atención para la mpox y la temida reacción violenta contra las comunidades más afectadas no se ha materializado en gran medida”.



"Sin embargo, al igual que con #COVID19, eso no significa que el trabajo haya terminado. La #Mpox sigue planteando importantes retos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible". @DrTedros pic.twitter.com/CJOYxALuF5 — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 11, 2023

"La viruela del mono continúa planteando importantes desafíos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible", compartió el director y aprovecho para incluir en su discurso el fin de la emergencia por covid 19, ya que si bien no son un riesgo eminente, siguen siendo amenazas a las que hay que prestar atención.



''Ambos virus continúan circulando y ambos continúan matando. Y aunque dos emergencias de salud pública terminaron la semana pasada, cada día OMS continúa respondiendo a más de 50 emergencias'', adviertió Adhanom.



Jimena Delgado