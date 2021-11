OMS pide una respuesta 'racional' ante variante ómicron del covid-19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el martes a los Estados miembros una respuesta "racional" y "proporcional" frente a ómicron, la nueva variante del coronavirus que está generando el pánico desde hace varios días.



(Siga leyendo: Ómicron: siga lo último sobre la nueva variante del covid-19)



"La respuesta mundial deber ser calmada, coordinada y coherente", defendió Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una reunión de información sobre esta nueva variante en la sede de la Organización de la ONU, en Ginebra.



(Además: OMS considera 'muy elevado' el riesgo global por la variante ómicron)

"Comprendo la preocupación de todos los países por proteger a sus ciudadanos contra una variante que todavía no entendemos perfectamente. Pero también estoy preocupado por el hecho de que varios Estados miembros implanten medidas generales y brutales que ni están fundadas en pruebas ni son eficaces de por sí, y que no harán más que agravar las desigualdades", sostuvo.



(De su interés: G7 advierte que variante ómicron es 'altamente transmisible')



"Pedimos a todos los Estados miembros que tomen una respuesta racional y proporcional al riesgo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional", el instrumento jurídico de referencia para la OMS y los países que forman parte de ella, añadió. "Todavía tenemos más preguntas que respuestas", sobre ómicron, apuntó. Asimismo, recalcó que no hay que "sorprenderse" por el hecho de que el virus evolucione.



"Es lo que hacen los virus", insistió. "Cuanto más dejemos que la pandemia se eternice, sin remediar las desigualdades en materia de acceso a las vacunas o no poniendo en marcha medidas sociales y de salud pública de manera adaptada y coherente, más posibilidades le estaremos dando al virus de que mute de un modo que no podemos ni anticipar ni impedir", sostuvo Tedros.



La nueva cepa fue detectada inicialmente en Sudáfrica la semana pasada pero ya se ha propagado por todos los continentes. Esto llevó a numerosos países a suspender sus conexiones aéreas con el sur de África, a instaurar dispositivos de prevención y, en el caso de las naciones con mayores reservas de vacunas contra el covid-19, a instar a la población a inyectarse un dosis de recuerdo.



(Lea también: Ómicron: síntomas de la nueva variante, según la médica que la descubrió)



Tedros dio las gracias a "Botsuana y a Sudáfrica por haber detectado, secuenciado y avisado de esa variante tan rápidamente" y se declaró "profundamente preocupado porque esos países estén siendo penalizados por haber hecho lo que tenían que hacer".

Más noticias de Salud

-Ómicron: Moderna tendría lista vacuna para nueva variante en el 2022







-Variante sudafricana: ¿qué tan preocupante es? Esto es lo que debe saber