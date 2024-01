OMS pide 1.300 millones de euros para enfrentar las emergencias sanitarias en 2024

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho este lunes un llamamiento para pedir un total de 1.300 millones de euros para proteger la salud de las poblaciones más vulnerables en las 41 emergencias que hay en curso en todo el mundo en 2024.



El llamamiento abarca las emergencias que exigen el mayor nivel de respuesta de la OMS, con el objetivo de llegar a más de 87 millones de personas. Se emite en un contexto de crisis relacionadas con conflictos armados, cambio climático e inestabilidad económica, que siguen alimentando los desplazamientos, el hambre y la desigualdad.



"Para quienes se enfrentan a situaciones de emergencia, la interrupción de los servicios sanitarios esenciales suele significar la diferencia entre la vida y la muerte", ha sentenciado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Desde las madres que dan a luz durante un conflicto, pasando por la ayuda a niños pequeños en regiones afectadas por la sequía, hasta quienes reciben tratamiento contra el cáncer o diálisis, la atención sanitaria salva vidas. Los servicios de atención sanitaria también son fundamentales para romper el ciclo que con demasiada frecuencia deja a las comunidades en una situación peligrosa y dependientes de más ayuda de emergencia", ha añadido.



El apoyo en 2024 permitirá salvar vidas, distribuir suministros y equipos sanitarios críticos y mantener los servicios sanitarios esenciales para garantizar una atención continua, según expresan desde la OMS en un comunicado.



El organismo sanitario de las Naciones Unidas recuerda que la financiación apoya el acceso directo a la atención sanitaria de las comunidades en zonas de difícil acceso, en asociación con organizaciones locales; así como la respuesta eficaz para vigilar, compartir información y documentar brotes y ataques a trabajadores sanitarios. Otras acciones importantes son el mantenimiento de los sistemas sanitarios existentes y la creación de resiliencia frente a futuras amenazas.



El llamamiento señala el valor positivo de la financiación para apoyar a las personas con necesidades humanitarias. Cada euro invertido en la OMS produce un retorno de la inversión de al menos 32 euros.

La OMS planea con los recursos atender las diversas emergencias sanitarias. Foto: iStock

La financiación se destinaría a la Región de África, con 305 millones de euros; la Región del Mediterráneo Oriental, con 644 millones; la Región de Europa, con 167 millones; la Región del Pacífico Occidental, con 13,9 millones; la Región de Asia Sudoriental, con 45 millones; y la Región de las Américas, con 119 millones.



"Con el apoyo de los donantes, salvaremos vidas, atenderemos las necesidades sanitarias críticas de los más vulnerables y ayudaremos a las comunidades a salir de las crisis con mayor capacidad para hacer frente a futuras amenazas sanitarias. La OMS agradece todo el apoyo recibido en 2023, que nos ha permitido ayudar a millones de personas. Al entrar en 2024, la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional son más necesarios que nunca", ha dicho el doctor Tedros.



Asimismo, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes, el ex primer ministro británico y embajador de la OMS, Gordon Brown, ha detallado que la OMS ha identificado un total de 165.700.000 hombres, mujeres y niños desde Ucrania hasta Afganistán, pasando por Yemen, Siria, Sudán del Sur, Etiopía, la RDC, el Cuerno de África y Haití, que, como consecuencia de guerras, epidemias, hambrunas, sequías o inundaciones, "necesitan asistencia y apoyo médico de urgencia de forma inmediata".



"El hecho de que podamos o no recaudar este dinero determinará quién vivirá y quién morirá a lo largo de los meses de este año, pero tenemos que recordar que, en la cascada de crisis a la que nos enfrentamos, toda crisis humanitaria es también una crisis sanitaria", ha zanjado Brown.



Por su parte, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha proclamado que la ayuda humanitaria por sí sola es insuficiente, ya que se necesita de decisiones políticas e incentivos económicos.



"Sabemos que las soluciones no son solo humanitarias. Se necesitan soluciones políticas. Se necesitan soluciones económicas. Pero nosotros, los trabajadores del ámbito humanitario, estamos en primera línea. Estamos ahí para preservar la vida y salvarla hasta que se produzca una recuperación económica a más largo plazo", ha concluido Ryan.

