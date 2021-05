La OMS pide no vacunar aún a los niños y dar esas dosis a Covax

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este viernes a los países que no vacunen a los niños y adolescentes contra el covid-19 y que destinen esas dosis al sistema Covax, creado para que los países con menos recursos tengan acceso a la vacunación.

"Entiendo que algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero les insto a reconsiderarlo y a dar vacunas a Covax", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtiendo que, al ritmo actual de propagación del coronavirus, el segundo año de pandemia será "mucho más mortífero" que el primero.



Tedros ha denunciado en repetidas ocasiones el objetivo de los países más desarrollados de vacunar lo antes posible a la mayoría de sus respectivas poblaciones, sin tener en cuenta que los menores son muy poco propensos a caer enfermos a causa del covid-19 y también a contagiarlo.



En cambio, países como India, Nepal o Sri Lanka sufren tasas de contagio explosivas, recordó Tedros.



El programa Covax, que la OMS gestiona junto con fondos privados, se quedó sin buena parte del suministro de vacunas que esperaba en el segundo trimestre del año, porque países como India, que fabrica la mayor parte de las vacunas del mecanismo, decidieron prohibir las exportaciones.



Tedros insistió en que la distribución global de la vacuna sigue siendo muy desigual, con menos del 1 por ciento de las dosis administradas por ahora en países pobres. En este sentido, el director general celebró que varios gobiernos en los últimos días se hayan mostrado favorables a reducir las barreras comerciales que frenan esta distribución.

Recomendación de tapabocas

Este mismo viernes, expertos de la OMS señalaron que el abandono de los tapabocas obligatorios en un país no solo depende del nivel de vacunación contra el covid-19 que haya alcanzado, en respuesta a la decisión en EE. UU. de permitir a los ya vacunados que dejen de usarlos.



"Con altos porcentajes de vacunación se deberían tener bajos niveles de contagios comunitarios, pero hay un periodo de transición mientras aumentan las inmunizaciones y se reduce la transmisión", señaló al respecto el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en rueda de prensa.



Aunque no criticó directamente la medida en EE. UU., el experto irlandés subrayó que "mantener medidas de seguridad pública mientras se vacuna lo más posible coloca a los países en mejor posición de que puedan decir a sus ciudadanos que ya no tienen que llevar mascarilla".



"Cada país debe considerar las dos variables, cobertura sanitaria e incidencia local, a la hora de cambiar las medidas", resumió el asesor de la OMS para el covid-19, Bruce Aylward.



La jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove, añadió que no siempre se ha necesitado llegar a altos porcentajes de vacunación para abandonar las mascarillas si la transmisión en un país ya es antes baja, y puso el ejemplo de naciones como Australia o Nueva Zelanda.



Nuevas recomendaciones de las autoridades federales estadounidenses emitidas este jueves indican que la población completamente vacunada en el país contra el covid-19 puede ir ya sin mascarilla la mayoría del tiempo, incluso en espacios cerrados o con un grupo numeroso de gente.

AFP y EFE