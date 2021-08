OMS se opone a que la vacunación contra covid -19 sea obligatoria

La vacunación contra covid-19 sigue en el mundo.



Hay países con un avance más que significativo en la cantidad de población inmunizada. Tanto así que, para retornar a la 'normalidad', en muchos territorios se pide una especie de 'pasaporte covid' u otro documento que avale que las personas en verdad recibieron las dosis correspondientes del biológico.

A raíz de este tipo de decisiones, en varios países podría considerarse que la vacunación se vuelve 'obligatoria' dado que, sin pasaporte, los no vacunados no tendrían opción de participar en el nuevo ajuste social pos-pandemia.



Ante este panorama, la OMS sentó su posición: no está de acuerdo con la vacunación obligatoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no aprueba que la vacunación contra covid sea obligatoria en ningún país, aunque sí defiende la importancia de inmunizarse, según una portavoz de la agencia ante el hecho de que varios países estén considerando imponer su obligatoriedad.



"En general, la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria", resumió en rueda de prensa la portavoz Fadela Chaib.

La idea de pedirles a los ciudadanos un pasaporte covid tiene sus pros y sus contras. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

"Debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas, y lo importantes que son", aseguró la fuente oficial, quien matizó que dichas vacunas son sólo "una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos" para combatir la pandemia.



Los expertos de la OMS han reiterado a lo largo de este año que las vacunas no bastan en la lucha contra el coronavirus y deben combinarse con las medidas sanitarias que ya el pasado año se generalizaron para frenar los contagios: lavado constante de manos, uso de tapabocas, ventilación de lugares y distancia física.

El uso de medidas coercitivas para aumentar el número de vacunados ha sido considerado en lugares como Alemania, el Reino Unido o EE. UU., aunque también se ha encontrado con la oposición de sectores de población en esos países.



En países como España, Francia, Canadá, Reino Unido o Alemania el porcentaje de personas ya completamente vacunadas ronda el 60 % (baja al 50 % en Estados Unidos), mientras que en muchas naciones de bajos ingresos apenas alcanza el 1 %.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE