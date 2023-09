La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial han hecho público el Informe de Seguimiento Mundial de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) para el año 2023, exponiendo una alarmante falta de avances en la provisión de servicios de salud esenciales y accesibles para más de la mitad de la población mundial.



El informe, que aborda las crecientes preocupaciones en torno a la salud global, pone de relieve la necesidad de una acción urgente para transformar los sistemas de salud y garantizar la atención sanitaria de calidad para todos.



El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, subrayó la gravedad de la situación al afirmar: "El hecho de que tantas personas no puedan beneficiarse de servicios de salud esenciales, asequibles y de calidad no solo pone en riesgo su propia salud, sino que también pone en riesgo la estabilidad de las comunidades, sociedades y economías. Necesitamos urgentemente una voluntad política más fuerte e inversiones más agresivas en salud y un cambio decisivo para transformar los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud".



El informe de 2023 revela que en las últimas dos décadas, menos de un tercio de los países han logrado mejorar la cobertura de servicios de salud y reducir el catastrófico gasto de bolsillo en salud. Además, la mayoría de los países, 96 de 138 con datos disponibles, se encuentran rezagados en cuanto a la cobertura de servicios de salud, protección financiera o ambas dimensiones de la cobertura universal de salud.



Mamta Murthi, vicepresidenta de Desarrollo Humano del Banco Mundial, enfatizó la importancia de abordar las dificultades financieras que enfrentan las personas más pobres y vulnerables, declarando: "Este informe presenta un panorama terrible, pero también ofrece evidencia sobre formas de priorizar la salud en los presupuestos gubernamentales y fortalecer los sistemas de salud para lograr una mayor equidad tanto en la prestación de servicios de salud esenciales de calidad como en la protección financiera".



A pesar de mejoras iniciales en la cobertura de servicios de salud desde principios de siglo, el progreso se ha estancado desde 2015, cuando se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre 2019 y 2021, no se registraron mejoras significativas. Además, aunque se han logrado avances en la atención a enfermedades infecciosas desde el año 2000, la cobertura de servicios para enfermedades no transmisibles y la atención de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil ha experimentado un estancamiento en los últimos años.



En 2021, más de la mitad de la población mundial, aproximadamente 4.500 millones de personas, seguía sin tener acceso completo a servicios de salud esenciales, y este dato no refleja aún los posibles impactos a largo plazo de la pandemia de COVID-19.



El gasto catastrófico en salud, que representa el 10% del presupuesto familiar, continúa en aumento. Alrededor de mil millones de personas, equivalentes al 14% de la población mundial, enfrentaron gastos de salud desorbitados en relación con sus presupuestos. Incluso pequeños gastos absolutos pueden tener efectos devastadores en las familias de bajos ingresos.

Un total de 1.300 millones de personas fueron empujadas más profundamente hacia la pobreza debido a estos gastos, incluyendo a 300 millones que ya vivían en la pobreza extrema. Los costos directos en salud a menudo obligan a las personas a elegir entre recibir atención médica, comprar alimentos y agua, o enviar a sus hijos a la escuela, decisiones que pueden tener consecuencias graves para la salud y el bienestar.



La importancia de abordar este problema se destaca, ya que puede significar la diferencia entre un tratamiento temprano de enfermedades prevenibles y sufrir enfermedades graves o incluso la muerte. Se hace necesario implementar políticas de financiamiento de la salud progresivas que eximan a aquellos con recursos limitados de pagar por servicios de salud.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.