La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró este martes su recomendación de no llevar a cabo vacunaciones masivas contra la viruela del mono, pese al aumento de casos en países no endémicos, que han llevado por ejemplo a la Unión Europea (UE) a tramitar la compra de 110.000 dosis de vacunas contra esta enfermedad.



"La vacunación masiva no es necesaria ni recomendada por el momento", destacó un informe de evaluación de la OMS, en el que indicó que el control del brote descansa principalmente en la vigilancia de nuevos casos, el aislamiento de éstos y el rastreo de contactos con los afectados.

La OMS subrayó que las vacunas contra la viruela convencional (enfermedad erradicada en el mundo a finales de los años 70) podrían ser eficaces para proteger contra la viruela del mono, pero que los datos al respecto son todavía parciales, y el suministro global es limitado a causa precisamente de la erradicación hace 40 años.

La OMS anunció este martes por otra parte que el 23 de junio convocará un Comité de Emergencia para decidir si declara una emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono, con 1.600 casos confirmados y 1.500 sospechosos tanto en países endémicos (en África) como no endémicos (especialmente en Europa y América).



El nivel de emergencia internacional, que implica la puesta en alerta de los sistemas sanitarios en todo el mundo, se ha declarado en los últimos años contra enfermedades como el ébola o la misma covid.



EFE