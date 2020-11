La OMS se pronuncia sobre la mutación del coronavirus en Dinamarca

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este viernes que es muy pronto para entender las consecuencias de la nueva variante del coronavirus encontrada en visones criados en Dinamarca y en habitantes de ese país, pero afirmó que por el momento no hay evidencia de que tenga impacto en la transmisibilidad o severidad del virus.

“Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las implicaciones que tiene esta mutación específica, sea para la transmisión, la severidad o para la respuesta inmunitaria y la potencial eficacia de una vacuna”, dijo la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.



Sin embargo, aseguró que la evidencia científica reunida hasta el momento no muestra que la variante que parece provenir de los visones tenga un comportamiento diferente al virus Sars-CoV-2 que está circulando en el mundo.



Los expertos de la OMS han aclarado que las mutaciones de un virus son habituales y que el Sars-CoV-2 ha tenido numerosas desde que empezó a circular a finales de 2019, pero ninguna ha cambiado la forma en la que actúa, que es lo único que realmente debe preocupar.



Dicha mutación en Dinamarca ha sido detectada en 214 personas contagiadas en el país, según los últimos datos publicados por el Statens Serum Institut, el centro danés de referencia de enfermedades infecciosas. De los contagiados, 14 fueron detectados fuera de la región de Jutlandia del Norte, donde el Gobierno danés anunció el jueves la imposición de restricciones de movimiento y tras haber decidido el sacrificio de unos 17 millones de visones.



La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó en un comunicado que los ciudadanos de esa región no podrán abandonar sus municipios durante las próximas cuatro semanas. Además, durante ese período de tiempo se mantendrá cerrada la hostelería de la región y se suspenderán todos los actos culturales y deportivos. Los colegios permanecerán abiertos.



“La infección entre las granjas de visones está aumentando en número y extensión geográfica, sin que las medidas preventivas hayan funcionado", admitió el Statens Serum Institut. "Se han visto nuevas variantes de visón de covid-19, que muestran una sensibilidad reducida a los anticuerpos de varias personas con antecedentes de infección. Esto es grave, ya que puede significar que una futura vacuna covid-19 será menos eficaz contra la infección por estas variantes", alertó el instituto danés.



Añadió que los contagios se han detectado entre personas que trabajan en las granjas de visones, pero también entre la población local.



El instituto puntualizó que se han detectado cinco variantes del Sars-CoV-2 en visones y que una de ellas “exhibe una menor susceptibilidad a los anticuerpos de múltiples individuos con infecciones pasadas en relación con el virus no mutado”.



Esa variante, precisa el Statens Serum Institut, se ha encontrado específicamente en cinco granjas de visones y en doce muestras de infecciones en humanos en los meses de agosto y septiembre.



Por su parte, el Ministerio de Agricultura de Suecia confirmó este jueves un brote de coronavirus entre visones en la región de Blekinge (sur) que afecta a diez granjas.



Tras conocerse la situación en Dinamarca este viernes el Gobierno británico anunció que ha retirado a Dinamarca de su lista de corredores aéreos seguros. Los viajeros procedentes de Dinamarca deberán guardar -desde las 3.00 GMT- una cuarentena de 14 días a su llegada al Reino Unido.

