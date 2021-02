OMS habla de las hipótesis del origen del covid-19 tras visita a Wuhan

La teoría de que el covid-19 pudo generarse en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan (centro) y expandirse debido a un error es "extremadamente improbable", dijeron este martes expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigaron en China.



"La hipótesis de un accidente en un laboratorio es exremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el hombre", dijo Peter Ben Embarek. "De hecho no forma parte de las hipótesis que sugerimos para estudios futuros", agregó, restando importancia a una declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, que acusó al instituto de virología de Wuhan de haber dejado escapar el virus, de forma consciente o involuntariamente.



El jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Peter Ben Embarek, aseguró este martes que, tras su investigación sobre los orígenes del virus en Wuhan, todo continúa señalando a que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos.



"Todo el trabajo que se ha hecho para identificar su origen continúa señalando a una reserva de este virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos", afirmó el experto en zoonosis danés en una rueda de prensa en Wuhan sobre los resultados de la misión.



Ben Embarek, que dijo que no hay "grandes evidencias" de la transmisión del virus antes de diciembre de 2019 en la ciudad china, destacó dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.

China Los primeros casos de coronavirus en el mundo fueron reportados del 12 al 31 de diciembre en Wuhan, China. Foto: AFP

'El virus pudo haber circulado en otro lugar antes que en Wuhan'

El jefe del equipo de expertos chinos que investigó el coronavirus en Wuhan, Liang Wannian, también aseguró que este pudo haber circulado en otros lugares antes que en la ciudad china, donde no hay "suficiente evidencia" de que estuviera presente antes de diciembre de 2019.



"En los dos meses previos a diciembre no hay pruebas de que estuviese en la ciudad", afirmó Liang en la rueda de prensa de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los resultados de su investigación sobre el origen del virus.



El experto chino consideró "improbable" que hubiese alguna transmisión del virus en esos dos meses y afirmó que la circulación temprana del coronavirus se produjo varias semanas antes de que se detectaran los primeros casos, lo que "puede explicar el fallo de su detección en otras regiones" fuera de China.



Los expertos chinos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigaron en Wuhan (centro de China) el origen del covid-19 anunciaron este martes que no identificaron la especie animal que pudo ser responsable de transferir el virus a los seres humanos. La transmisión desde un animal es probable, pero "no se ha identificado aún", dijo Liang Wannian, jefe del grupo de científicos chinos, durante una rueda de prensa.

Un hombre con una mascarilla escoge un pollo en el mercado callejero de Wuhan, China. Foto: Roman Pilipey /EFE

¿Origen del virus podría deberse a murciélagos?

El experto destacó dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.



EFE Y AFP

