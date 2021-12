Los datos recogidos hasta la fecha acerca de la variante ómicron del coronavirus causante del covid-19 parecen indicar que causa un menor número de hospitalizaciones y también se reducen los pacientes que requieren respiradores, señaló hoy una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La jefa de la unidad técnica de la OMS para la covid-19, María Van Kerhove, hizo este análisis preliminar en rueda de prensa, aunque señaló que es todavía pronto para confirmar que la ómicron es menos grave que la variante delta, dominante durante buena parte de 2021.



La variante ómicron "no ha circulado lo suficiente entre la población del mundo y tampoco entre las poblaciones más vulnerables” como para poder tener datos completos, señaló la experta estadounidense.



Ante el incremento de la tasa de contagio por esta nueva variante, que ya ha sido detectada en 106 países, la experta pidió a todos los países adoptar las medidas necesarias para contener esta nueva ola de cara a las fiestas de fin de año.



Acerca de la efectividad de las vacunas contra la ómicron, la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, aseguró que éstas pueden garantizar protección ante cuadros de enfermedad graves.



Swaminathan explicó que, aunque se ha demostrado que se necesita un mayor número de anticuerpos para neutralizar esta nueva variante, las vacunas resultan eficaces debido a que las células con inmunización estudiadas contienen una alta gama de antígenos y muchas de ellas no sufren mutación con ómicron.

