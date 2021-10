OMS define el covid-19 prolongado como enfermedad autónoma

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar la primera definición clínica oficial de la enfermedad "pos-covid-19" o “covid prolongado”, acordada tras una consulta mundial y publicada para facilitar el tratamiento de los enfermos.



(Siga leyendo: Pastillas de Merck pueden ser una nueva arma contra el covid, dice la OMS)



Al publicar la definición, la agencia de la ONU para la salud señala que esto es de importancia porque si bien la mayoría de pacientes que padecen covid-19 se recuperan completamente, algunos otros sufren "efectos a largo plazo en su organismo, en los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos psicológicos".



(Además: 'La pandemia mostró que el equilibrio emocional también se rompe')

En su intervención en la sede de la ONU en Ginebra, la doctora Díaz explicó que los síntomas del covid prolongado pueden ser "fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano".



(Le recomendamos leer: Conozca distintas posturas sobre la eutanasia en Colombia)



Esta es la definición completa de la condición Pos-covid-19:



"La afección pos-covid-19 se produce en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente tres meses después de la aparición del covid-19 con síntomas que duran al menos dos meses y que no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción cognitiva, pero también se pueden dar otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo. Los síntomas pueden ser de nueva aparición, tras la recuperación inicial de un episodio agudo de covid-19, o pueden persistir desde el inicio de la enfermedad. Los síntomas también pueden fluctuar o puede haber recaídas con el tiempo. Para los niños, puede ser aplicable otra definición".



(Le puede interesar: Invima autoriza ensayo clínico en el país para nueva vacuna contra covid-19)



Cabe aclarar que, aunque actualmente existen varias pruebas para detectar la infección inicial por covid-19, no hay ninguna para detectar esta afección posterior, y aún no está claro qué lo desencadena en algunos pacientes.

Más noticias de Salud

-La pandemia oculta: ansiedad y depresión en trabajadores de la salud

​

​

-Eutanasia, ¿sí o no? Un debate necesario; esto es lo que debe saber