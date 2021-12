'No hay ninguna muerte vinculada a ómicron por el momento' dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a la variente ómicron del coronavirus, indicó este viernes uno de sus portavoces en Ginebra.



"No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", dijo Christian Lindmeier, en una rueda de prensa.



Pero teniendo en cuenta que muchos países incrementan sus test para intentar detectar la nueva variante "tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos", dijo.



La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en Sudáfrica pero desde que las autoridades alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de covid debidos a ómicron en unos 30 países en todos los continentes.



Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local. La OMS considera que la probabilidad de que ómicron se extienda por todo el mundo es "elevada" aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad reales de esta variante.

¿Qué tan eficientes son las vacunas actuales?

Como se sabe, las vacunas contra covid-19 que se aplican en la actualidad generan buenas respuestas contra la proteína espiga del virus, por lo que se espera que las investigaciones definan con prontitud si las variaciones a ese nivel que acumula ómicron pueden ser neutralizadas por los biológicos actuales. Por ahora, las vacunas siguen siendo la principal herramienta contra el virus y es probable que sean efectivas contra esta variante, como se ha hallado en algunos ensayos clínicos que hay que verificar.



Las dosis de refuerzo de las vacunas anticovid actuales ofrecen una protección diferente en función de las diferentes marcas, aunque la inmunidad en general vuelve a mejorar, según un estudio publicado el viernes por The Lancet.



El estudio fue realizado en junio en el Reino Unido sobre un grupo de 3.000 personas, y comparó numerosas configuraciones, según la vacuna inyectada inicialmente y la escogida como refuerzo. Los pacientes habían recibido una pauta completa de vacunación inicial, con AstraZeneca o Pfizer/BioNtech.



En el caso de Pfizer recibieron una dosis de refuerzo como mínimo dos meses después de su pauta. En el caso de AstraZeneca recibieron la tercera inyección como mínimo tres meses después. Dicha dosis podía ser de la misma marca, o una combinación con CureVac, Moderna, Novavax, Valneva o Janssen.



A otros pacientes se les inyectó un placebo. En prácticamente todas las configuraciones de refuerzo (excepto las que contenían un placebo), los participantes generaron nuevas dosis de anticuerpos, aunque la combinación Pfizer/Valneva no aportó ningún cambio sustancial. "Todas las vacunas que reforzaron la inmunidad dieron resultado con gente joven y mayor, pero hay grandes diferencias de respuesta según la vacuna", explicaron los autores del estudio.



Además, el análisis mostró varias limitaciones. Por un lado, la dosis de refuerzo fue administrada con un lapso de tiempo corto respecto a la segunda dosis. Incluso en algunos casos el tiempo transcurrido entre la tercera dosis y la segunda fue inferior que el periodo entre la primera y la segunda inyección. Y además el estudio no midió la eficacia real de las vacunas respecto a la enfermedad, sino solamente las reacciones del sistema inmunitario.



Los autores tienen previsto seguir controlando el nivel de reacción de las personas que participaron en el estudio entre seis y ocho meses después de sus primeras dosis. El estudio también analizó los efectos secundarios, considerados "aceptables" en todas las configuraciones.

