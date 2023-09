La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alarma con respecto a la situación en Polonia, donde hasta el 11 de septiembre de 2023 se han registrado un total de 166 casos de legionelosis, incluyendo 23 fallecimientos.



Este aumento en el número de casos confirmados, hospitalizaciones y muertes relacionadas desde mediados de agosto ha sido catalogado como "inusual" en comparación con los informes registrados desde 2016.

La legionelosis, comúnmente conocida como enfermedad del legionario, es una afección similar a la neumonía causada por una bacteria. Su gravedad varía desde síntomas leves hasta una forma mortal de neumonía.



En su mayoría, se adquiere al inhalar bacterias presentes en el agua o el suelo, y hasta ahora, no se ha informado de transmisión de persona a persona.



Las autoridades sanitarias en Polonia están intensificando sus esfuerzos para abordar esta crisis. Se están llevando a cabo investigaciones grupales y una búsqueda activa de nuevos casos para identificar cualquier otro adicional.



Además, se están implementando medidas de salud pública para prevenir la propagación de la enfermedad. Aunque no se han registrado nuevos casos desde el 7 de septiembre, la fuente exacta de la infección aún no se ha identificado.

Las personas más afectadas por esta enfermedad pertenecen al grupo de edad de 60 a 90 años. Foto: iStock

Las investigaciones en curso están arrojando luz sobre el brote. Según los resultados preliminares de una investigación epidemiológica, los primeros casos de legionelosis se remontan al 30 de julio, con la mayoría de los afectados desarrollando síntomas entre el 12 y el 16 de agosto.



Las personas más afectadas por esta enfermedad pertenecen al grupo de edad de 60 a 90 años. El caso más reciente notificado tiene una fecha de inicio el 29 de agosto. Entre los 23 individuos fallecidos, todos tenían comorbilidades subyacentes, y sus edades oscilaban entre los 53 y los 98 años, incluyendo 11 mujeres y 12 hombres.

La legionella, síntomas y tratamiento

La enfermedad del legionario, conocida como la forma neumónica, tiene un período de incubación que varía de 2 a 10 días, aunque en algunos brotes se han registrado casos con un período de hasta 16 días.



Es una causa significativa de neumonía adquirida tanto en la comunidad como en entornos hospitalarios. Aunque es poco común, la legionella puede dar lugar a brotes que plantean riesgos para la salud pública.



Los síntomas iniciales incluyen fiebre, tos leve, pérdida de apetito, dolor de cabeza, malestar general y letargo. Algunos pacientes también pueden experimentar dolores musculares, diarrea y confusión. La gravedad de la enfermedad puede variar desde una tos leve hasta una neumonía rápidamente mortal. Si no se trata, tiende a empeorar durante la primera semana.

La mortalidad asociada con la enfermedad del legionario depende de varios factores, incluyendo la gravedad, el inicio temprano del tratamiento con antibióticos, el lugar donde se adquirió la infección por legionella y la presencia de condiciones médicas subyacentes, incluida la inmunosupresión.



La tasa de mortalidad puede oscilar entre el 40 por ciento y el 80 por ciento en pacientes inmunodeprimidos que no reciben tratamiento adecuado, pero se reduce significativamente al 5 por ciento - 30 por ciento con una atención médica adecuada, dependiendo de la gravedad de los síntomas clínicos. En general, la tasa de mortalidad suele situarse entre el 5 por ciento y el 10 por ciento.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.