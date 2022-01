Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionó recientemente que la actual ola de contagios de covid-19, con cifras récord que superan los dos millones de casos diarios, está causando una enorme presión a las redes sanitarias en todo el planeta.



Ante este nuevo pico de contagios por ómicron, la entidad afirma que se necesitarán más vacunas que tengan un mayor impacto en la prevención de la infección y la transmisión de covid-19.



El Grupo de Asesoramiento Técnico sobre la Composición de la Vacuna contra el Covid-19 (TAG-CO-VAC), creado por la OMS en septiembre de 2021, explicó que hasta que se desarrollen tales vacunas, puede ser necesario actualizar la composición de las actuales para garantizar que sigan proporcionando los niveles de protección recomendados por la OMS contra la infección y la enfermedad.



Por otro lado, el TAG-CO-VAC también ha apuntado que una estrategia de vacunación basada en repetidas dosis de refuerzo de la composición original de la vacuna "es poco probable que sea sostenible".



Además, el grupo subraya que aunque algunos países recomiendan refuerzos, la prioridad inmediata para el mundo es acelerar el acceso a la vacunación primaria, especialmente para los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves.



"Más transmisión significa más hospitalizaciones, más muertes, más personas sin trabajo, incluyendo maestros y trabajadores de la salud, y más interrupción de los servicios sociales y de salud esenciales", ha expresado el director general de la OMS. "Más transmisión también significa más riesgo de que surja otra variante que sea aún más transmisible y más mortal que las anteriores", añade.



Tedros indicó hace poco que los récords de contagios diarios seguramente no reflejan el verdadero alcance de la actual ola, ya que las cifras oficiales no reflejan los positivos que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras muchas redes sanitarias saturadas no han podido diagnosticar a todos los sospechosos.



El director de la OMS insistió en que el objetivo debe ser conseguir que el 70 % de la población de todos los países esté vacunada, aunque advirtió de que al actual ritmo más de un centenar de territorios no alcanzarán esa meta, de la misma forma que a finales de 2021 no se logró el objetivo del 40 %.



"La desigualdad en las vacunas mata personas, destruye trabajos y perjudica la recuperación económica global", afirmó Tedros, quien lamentó que "algunos países estén ya dando a sus ciudadanos una cuarta dosis mientras otros no tienen suministros suficientes para inmunizar a sus trabajadores sanitarios y grupos de riesgo".



"Distribuir vacunas y más vacunas de refuerzo en un pequeño número de países no acabará con la pandemia mientras otros miles de millones de personas sigan completamente desprotegidas", alertó el máximo responsable de la OMS.

