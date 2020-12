OMS advierte del peligro de futuras pandemias 'peores' que el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que, pese a la dureza de la crisis del covid-19, que ha provocado más de 1,7 millones de muertos, debemos prepararnos para otras pandemias aún “peores”. “Solo es una señal de alarma”, advirtió Michael Ryan, director de Emergencias de la OMS, en la última rueda de prensa del año de esta agencia de la ONU.

“Esta pandemia ha sido muy dura. Circuló por todo el mundo muy rápidamente y afectó a cada rincón del planeta, pero no ha sido necesariamente la peor”, advirtió Ryan, que a lo largo de su carrera se confrontó a otras enfermedades aún más mortíferas.



El coronavirus “se transmite muy fácilmente y mata a gente”, pero “sus niveles de mortalidad son relativamente bajos respecto a otras enfermedades emergentes”, recordó Ryan, lo que debe hacer “que nos preparemos en el futuro a algo que sea aún peor”.



Su compañero y consejero de la OMS, Bruce Aylward, sostuvo esta misma tesis al afirmar que a pesar de los progresos científicos en la lucha contra el covid-19, con la creación de vacunas en un tiempo récord, la humanidad está muy poco preparada ante la amenaza de futuras pandemias.



“Estamos en la segunda y tercera ola del virus y aún no somos capaces de controlarlo”, lamentó Aylward durante la rueda de prensa. “Aunque estemos mejor preparados, aún no estamos lo suficiente para la actual (pandemia), y aún menos para las futuras”, añadió.

Covid-19 endémico

También en rueda de prensa, la OMS advirtió que es cada vez más probable que el coronavirus Sars-CoV-2 se convierta en endémico en humanos, en algunos animales o en ambos, es decir que no desaparezca con las vacunas.



“El escenario más probable es que el virus se convierta en otro virus endémico y que suponga un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación”, indicó Michael Ryan.



“La existencia de una vacuna, incluso de alta eficacia, no es garantía de la eliminación o de la erradicación de una enfermedad infecciosa", agregó.



Los expertos de la Organización ya habían comentado en mayo que existía la posibilidad de que el coronavirus se convirtiera en endémico, una predicción que se está reforzando a la luz de lo que se ha aprendido sobre este virus desde entonces.

La vacunación contra la covid-19 permitirá, sin embargo, controlar la propagación del virus y que las sociedades vuelvan a la normalidad, aseguró.



El reconocido especialista en enfermedades infecciosas, David Heymann, coincidió en que “el concepto de inmunidad de rebaño (o colectiva) ha sido un malentendido cuando se cree que ésta disminuirá de alguna manera el contagio si suficientes personas están inmunizadas”.



Heymann, quien dirigía la unidad que luchó contra el SARS en la OMS, dijo que nadie puede predecir cómo evolucionará la inmunidad porque hay muchas cosas que todavía no se saben en relación a ésta, como la duración que ofrecen las vacunas que han sido autorizadas.



“Parece que el destino de este coronavirus es convertirse en endémico, como ha ocurrido con otros. Este coronavirus continuará mutando en la medida en que se reproduzca en células humanas, especialmente en áreas de trasmisión intensa”, explicó.



El científico anticipó que el mundo podrá vivir con el nuevo coronavirus gracias a todas las herramientas de salud pública que se han desarrollado en este año de pandemia. El coronavirus “seguirá extendiéndose pese a las vacunas, a los tratamientos y a los test de diagnóstico. Tenemos que aprender a vivir con él”, comentó Heymann.



EFE y AFP