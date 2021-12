Ómicron parece tener una tasa de reinfección más alta, pero provocar síntomas más leves, afirmó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto Pfizer y BioNTech aseguraron que su vacuna contra el covid-19 es "eficaz" contra esa variante al cabo de tres dosis.



"Los datos preliminares de Sudáfrica sugieren un mayor riesgo de reinfección por ómicron, pero se necesitan más datos para sacar conclusiones más firmes", declaró prudentemente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un encuentro con la prensa en Ginebra.



"También hay indicios que sugieren que ómicron provoca síntomas menos graves que delta -la variante más extendida en la actualidad-, pero aún es demasiado pronto para estar seguros", añadió.



Los laboratorios Pfizer y BioNTech, por su parte, insistieron en la eficacia de su vacuna actual contra la variante ómicron. Esos anuncios fueron precedidos por los de científicos de alto rango de la OMS y de la Casa Blanca, que apuntan a que las vacunas anticovid existentes a priori siguen siendo pertinentes contra ómicron, cuyo descubrimiento reciente en Sudáfrica generó una ola de pánico.



La viróloga estadounidense Angela Rasmussen, consideró que los primeros datos publicados por Pfizer y otros estudios independientes son "por lo menos, alentadores". "Una tercera dosis reducirá el riesgo de infección en personas vacunadas", declaró a la AFP. Aún así, pidió prudencia, destacando que los niveles de anticuerpos -lo único que de momento se ha medido- no constituyen la única manera de hacer frente a la enfermedad.

Dudas sobre la eficacia

Los primeros resultados, muy parciales, de un estudio no despertaron tanto optimismo. Según el Africa Health Research Institute (AHRI), un organismo sudafricano que patrocinó uno de los primeros estudios sobre la resistencia de ómicron a las vacunas, esta variante "escapa en parte a la inmunidad que otorga la vacuna Pfizer".



Michael Ryan, responsable de emergencias en la OMS, subrayó que los estudios de esa variante son todavía incipientes. Ómicron fue detectada el 24 de noviembre por las autoridades sudafricanas y, desde entonces, su presencia se ha confirmado ya en decenas de países, seis de ellos en América.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la variante se detectó en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos y es "cuestión de tiempo" que aparezca en otros países de la región. "El patrón general que estamos viendo hasta ahora no muestra un aumento de la gravedad. De hecho, en algunos lugares del sur de África se están registrando síntomas más leves", dijo Michael Ryan, de la OMS.



El consejero de la Casa Blanca en este ámbito, Anthony Fauci, expresó una opinión similar en una entrevista a AFP, aunque señaló que ómicron es "claramente muy transmisible", probablemente más que la delta. Pfizer y BioNTech advirtieron que "probablemente no queda suficientemente neutralizada (la nueva variante) después de dos dosis".



Pero "la vacuna sigue siendo eficaz contra el coronavirus, incluyendo la variante ómicron si se han administrado tres dosis", señalaron, basándose en unos estudios no publicados. Con todo, ambos laboratorios indicaron que continuarían trabajando en la "preparación de una vacuna específica" contra ómicron, con la esperanza de que "esté disponible para marzo, si se necesitara una adaptación".

ONU contra la vacunación obligatoria

En cualquier caso, la vacunación obligatoria no es aceptable bajo ningún concepto, advirtió el miércoles la Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos. "Bajo ninguna circunstancia, la gente tiene que ser vacunada a la fuerza", declaró Michelle Bachelet en un mensaje de video.



La cuestión está sobre la mesa en países europeos, en medio de una quinta ola provocada por la variante delta. Frente a ello, OMS Europa recomendó proteger mejor a los menores, actualmente la franja más afectada, y dejar la vacunación obligatoria como "último recurso".



En el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, anunció un endurecimiento de las restricciones, como el teletrabajo generalizado a partir del lunes y la obligación de presentar un pasaporte sanitario en algunos lugares. El recrudecimiento de la pandemia impactó al fútbol inglés, haciendo temer nuevas perturbaciones en las competiciones europeas.



El Tottenham, con ocho jugadores y cinco técnicos infectados, anunció el aplazamiento de un partido de Liga Europa Conferencia frente al Rennes francés y el Leicester viaja a Nápoles para la Liga Europa sin siete jugadores, algunos con covid. Noruega también anunció medidas, como la limitación, a partir del jueves, del número de personas en las reuniones privadas.



Por su parte, el gobierno danés decidió prolongar las vacaciones escolares de Navidad cuatro días e impuso la generalización del teletrabajo siempre que sea posible a partir del 10 de diciembre.



Además, los bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche. En Austria, en tanto, el célebre baile de la Ópera, previsto para el 24 de febrero en Viena, fue cancelado por segundo año consecutivo a causa de la epidemia.

