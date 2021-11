OMS abre debate sobre la exigencia del carnet de vacunación contra el covid

El uso de certificados que comprueban la vacunación de cada persona para limitar el acceso a espacios públicos debe tener en cuenta circunstancias locales y también los derechos humanos, destacó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La OMS abrió un debate sobre la exigencia del carnet de vacunación contra el covid-19 y mencionó que los gobiernos deben tener cuidado respecto a las libertades civiles y los derechos humanos.



"Los países deben seguir un enfoque basado en el riesgo, adaptado a sus circunstancias y preferencias locales, al tiempo que defienden los derechos humanos", destacó el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.



La clave en el uso de estos certificados (también para personas que han creado anticuerpos tras recuperarse del covid-19) es "si la gente tiene acceso adecuado a vacunas y pruebas", añadió el portavoz.



En lugares donde las vacunas o los tests anticovid no son fácilmente accesibles, el uso de certificados para limitar el acceso a lugares públicos "puede exacerbar las desigualdades y perjudicar el bienestar de personas y sociedades", subrayó.



El portavoz recordó que la OMS sigue defendiendo un uso más amplio de todas las medidas de control de la pandemia, que incluyen no sólo la vacunación, sino también el distanciamiento físico, la utilización de mascarillas, la correcta ventilación de espacios cerrados o una adecuada higiene de manos y respiratoria.



"La OMS busca demostrar el beneficio y la seguridad que dan las vacunas para que haya la mayor aceptación posible de éstas, en lugar de imponer requisitos obligatorios", aseguró Jasarevic.

