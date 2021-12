Desde que ómicron, la nueva variante de coronavirus, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como variante "de preocupación", se han encendido las alertas en varios países del mundo.



No obstante, conclusiones preliminares de algunos estudios señalan que a pesar de sus características, podría ser menos peligrosa que la variante delta. Así lo aseguró Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente estadounidense Joe Biden.



En tal sentido, un grupo de expertos de la OMS ha dicho que aún no hay indicios de que genere más casos graves de covid-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores y que las vacunas probablemente protegerán contra casos severos de la nueva variante ómicron de covid-19, según lo informó Soumya Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, los expertos siguen realizando estudios sobre la nueva variante y la OMS espera más datos sobre la transmisión de ómicron en unos días, dijo Maria van Kerkhove en rueda de prensa. El organismo se ha pronunciado en varias ocasiones asegurando que la comprensión de la nueva variante llevara varios días o semanas.



Mientras tanto, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra una prohibición general de viajes, ya que esta medida no detendrá la propagación de la nueva variante, quien agregó que "hay que luchar contra variante delta para frenar a ómicron (...) poner fin a la pandemia es una cuestión de elección, no de casualidad".

Sobre la inmunidad

Un primer estudio de científicos sudafricanos, pendiente de revisión por pares, apunta a que la nueva variante ómicron surgida en Sudáfrica está más capacitada para saltarse la inmunidad natural de las personas que ya han pasado el covid-19 y reinfectarlas.



“La evidencia a nivel de población sugiere que la variante ómicron está asociada con una capacidad sustancial para evadir la inmunidad de una infección previa”, según el estudio que firman Juliet Pulliam del Centro Sudafricano de Análisis y Modelado Epidemiológico y Harry Moultrie del Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles.



Estos datos reforzarían la sospecha preliminar de la OMS de que ómicron podía tener más habilidad para reinfectar a las personas que ya han pasado el covid-19. Según el estudio publicado por los científicos sudafricanos la posibilidad de reinfección por la variante del coronavirus ómicron es tres veces mayor que por las variantes anteriores.

Los síntomas siguen siendo los mismos

Richard Lessells, especialista en enfermedades infecciosas, aseguró que la variante que ya se extiende por todo el país no difiere cuadros clínicos anteriores. "Es de esperar que, debido a que la mayoría de los casos son leves y la mayoría de los casos en los grupos de edad más jóvenes son leves", manifestó.



Asimismo, aseguró que los síntomas específicos pueden diferir un poco, pero es probable que no sean significativamente diferentes. "Este sigue siendo un virus respiratorio con síntomas característicos de un virus respiratorio. El cuadro clínico general no cambiará significativamente a pesar de que el código genético del virus está cambiando", concluyó el experto.

