A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que la variante ómicron ya es dominante en el territorio colombiano y, por ello, señaló que se requiere adaptar las clínicas ante la rápida transmisibilidad de esta cepa del virus.



(Siga leyendo: Aumento de casos de ómicron podría crear variantes más peligrosas, dice OMS)



Por otro lado, de acuerdo con la evaluación del mapa genómico del Instituto Nacional de Salud (INS), la variante ómicron está presente en ocho regiones de Colombia: Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Bogotá, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico.



(Además: OMS minimiza amenaza de variante IHU detectada en Francia)

Tal como habíamos anticipado, a enero 2 más del 60% del mapa genómico de COVID-19 en Colombia es dominado por ómicron. Esto implica adaptar lineamientos a características clínicas de la variante. ⁦⁦@MinSaludCol⁩ ⁦@infopresidencia⁩ pic.twitter.com/JOJ7o6Si1u — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) January 6, 2022

En diálogo con La FM, Germán Escobar, viceministro de Salud Pública, manifestó que la prevalencia de la variante ómicron es una noticia que debe tomarse con una 'moderada preocupación' puesto que es muy posible que en las próximas dos semanas exista un incremento de casos y se produzca un nuevo pico.



(De su interés: ¿Qué debe hacer si su prueba sale negativa, pero tiene síntomas de covid?)



De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la evidencia científica es cada vez más consistente en mostrar que la severidad de esta variante es menor con relación a otras cepas del virus, lo que quiere decir que, aunque la tasa de contagio es mayor, la probabilidad de complicarse o morir es menor.



Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el problema es que se trata de una variante mucho más transmisible y esto no significa que cause menos muertes. Por el contrario, si crece a una alta velocidad y hay muchos casos en muy poco tiempo, pueden existir más fallecimientos.



De ahí que su rápida expansión sea preocupante y que sea considerada "dominante" de acuerdo con el aumento de casos en los registros genómicos de un territorio específico. En el caso de Colombia, la cepa supera más del 60 por ciento del mapa genómico.



(Lea también: Riesgo de muerte entre no vacunados es 132,8 veces superior, dice Minsalud)



El viceministro Escobar sostuvo que dicho aumento de contagios no se registrará con una 'elevada severidad' y por ello no se espera que se eleven los registros de muertes y ocupaciones de camas de UCI.



Al respecto, el ministro Ruiz ha señalado: "Esto no puede llevar a pormenorizar el riesgo que representa la variante, porque una proporción pequeña sigue siendo un número grande en términos absolutos sobre todo en población no vacunada o que no ha terminado su esquema".



Este pico abrupto que se ha observado a nivel internacional no solo pone en riesgo los sistemas de salud, sino que puede generar también un número de muertes y hospitalizaciones sobre todo en población no vacunada o con esquemas incompletos dada su mayor transmisibilidad.



(Le recomendamos leer: Píldoras contra el covid-19 no deben combinarse con otros medicamentos)



El jefe de la cartera de Salud explicó que esta ola del virus ha causado un crecimiento leve en hospitalizaciones y muerte con relación al aumento tan abrupto en casos porque ya no estamos en el punto de partida, y esto tiene que ver con la exposición mundial al virus y las importantes coberturas de vacunación, factores determinantes para que la situación sea moderada.



"El objetivo principal del Plan Nacional de Vacunación es reducir la mortalidad específica y la incidencia de casos graves. En esta medida, las vacunas conservan su principal razón de ser, que es proteger contra las complicaciones, y, en esa medida, el hecho de que vamos a tener infecciones en vacunados, la mayoría de estas infecciones serán leves y asintomáticas, lo que muestra que las vacunas están funcionando", agregó.

Más noticias de Salud

-Dos dosis de la vacuna de Janssen reducen hospitalización por ómicron









-Científicos hallan anticuerpos que neutralizarían ómicron y otras variantes