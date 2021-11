Detectan los primeros dos casos de la variante ómicron en Latinoamérica

Brasil confirmó este martes las dos primeras infecciones por la variante ómicron del coronavirus, detectados en una pareja de Sao Paulo que estuvo en Sudáfrica y que suponen los dos primeros casos en el país y Latinoamérica, informaron fuentes oficiales.



(Siga leyendo: Ómicron: siga lo último sobre la nueva variante del covid-19)



Los dos casos, referentes a un hombre de 41 años y su esposa, de 37, fueron confirmados tras la realización de pruebas de covid-19 y posterior secuenciación genética por el Hospital Israelita Albert Einstein, uno de los centros médicos de referencia en América Latina, según explicó la Secretaría de Salud del estado de Sao Paulo.



(Además: Ómicron: 3 incógnitas y 3 cosas que sabemos sobre la nueva variante)

Brasil, con sus 213 millones de habitantes, es uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo y acumula hasta el momento casi 615.000 muertos y 22 millones de infectados por la covid-19.



(Le recomendamos: Ómicron 'es el resultado de acaparar vacunas y dejar a África por fuera')

¿Qué ha dicho la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó este martes viajar a las zonas de riesgo pero estimó que las prohibiciones de los desplazamientos impuestas por los países "no impedirán" la propagación de la nueva variante del coronavirus ómicron.



"Las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional" de esta mutación, estimó la OMS en un documento técnico, aunque recomendó "a las personas que no tienen buena salud o que corren el riesgo de desarrollar una forma grave" de covid-19 que "pospongan el viaje".



(Vea también: Variante ómicron ya estaba en Europa antes de ser detectada en Sudáfrica)



Ante los temores surgidos por la nueva cepa, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió "calma" e instó a los Estados miembros a una respuesta "racional" y "proporcional".



El responsable de la institución dijo comprender "la preocupación de todos los países por proteger a sus ciudadanos" pero expresó su inquietud por el hecho de que varios países "implanten medidas generales y brutales que ni están fundadas en pruebas ni son eficaces de por sí, y que no harán más que agravar las desigualdades".



Desde que Sudáfrica señaló la aparición de esta variante la semana pasada, muchos países cerraron sus fronteras a las personas procedentes de la África austral, suscitando la indignación en la región.



(Le puede interesar: Ómicron: síntomas de la nueva variante, según la médica que la descubrió)



Estas medidas "pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia al desanimar a los países a informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación", advirtió la OMS.



Ninguna variante del covid-19 había provocado tanta preocupación desde la emergencia de delta, que actualmente es la dominante y es muy contagiosa.



Sin embargo, ómicron no ha provocado oficialmente ninguna muerte hasta ahora, al menos según los recuentos oficiales.



(Siga leyendo: Ómicron: estos son los países que han puesto restricciones a viajeros)



Para hacer frente a este nuevo embate de la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el martes su llamado para enviar más vacunas a los países pobres.



"Solo un plan de vacunación mundial puede poner fin a una pandemia mundial y a una situación injusta e inmoral", afirmó.



Otra solución podría ser la píldora anticovid del laboratorio estadounidense Merck. Un comité científico se reúne este martes en Estados Unidos para pronunciarse sobre esta alternativa, que podría estar rápidamente disponible si fuera aprobada.



(De interés: Alerta por variante ómicron: ¿Qué medidas tomará Colombia?)