Uno de los tres pasajeros que arribaron a Colombia a los que se les detectó la variante de ómicron hizo escala en Bogotá. Así lo confirmó Franklyn Prieto, director encargado del Instituto Nacional de Salud –INS-.



Sin embargo, el funcionario confirmó que desde Santa Marta se establecieron todos los protocolos de salud para realizar el seguimiento y el rastreo y determinar si el paciente tuvo contacto con otras personas para tomar las medidas necesarias de prevención.



Dos de los pacientes ya tenían el esquema completo de vacunación, mientras que el otro restante solo tenía una vacuna había padecido covid-19 y aún no completaba el esquema, aclaró Prieto.



"Desde la Secretaría de Salud de Santa Marta se cumplió con todos los protocolos y no se generaron nuevos casos. Se está haciendo el respectivo rastreo y el respectivo aislamiento del turista. El uso de la madscarilla y el filtro que se efectúa en los aviones también es determinante para controlar la propagación de la variante", explicó el director encargado del INS.



De acuerdo con la información suministradapor la Secretaría de Salud de la capital del Magdalena, la paciente que hizo escala en Bogotá, es una mujer joven que llegó proveniente del exterior.



El reporte lo entregó el secretario de Salud Distrital, Henrique Toscano, quien precisó que al mediodía del lunes recibió la visita de dos funcionarios del Instituto Nacional de Salud, quienes le informaron del caso.



El funcionario distrital indicó que la paciente “no presenta complicación alguna y está aislada en su casa”.

Los primeros casos de ómicron en Colombia

Este lunes el Ministerio de Salud confirmó los primeros tres casos de ómicron en el país con base en los análisis realizados por la red de genómica del Instituto Nacional de Salud (INS).



El ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró el lunes que los tres casos corresponden a viajeros "dos de ellos provenientes de Estados Unidos y uno de España”, y agregó que dos de los casos se identificaron en Cartagena y uno en Santa Marta; siendo dos colombianos y un ciudadano estadounidense.

“Esta situación concuerda con lo que veníamos anunciando desde hace varias semanas respecto a la inminente llegada de la variante a Colombia, la cual ya se encuentra circulando en más de 80 países y hasta el momento no se ha identificado ninguna circulación comunitaria en nuestro país”, detalló Ruiz Gómez.



Los tres casos y sus contactos están siendo analizados de manera exhaustiva por el INS “y en la medida que haya información la estaremos ampliando”, agregó el jefe de la cartera de Salud.



Ruiz explicó, además, que existe evidencia respecto a que la vacunación previene la hospitalización y mortalidad por la variante y especialmente con una vigencia de seis meses después de completar el esquema inicial.



“Lo importante es tener en cuenta que, si nos protegemos, protegemos a nuestras familias y a toda la comunidad”, puntualizó.



La variante ómicron, conocida oficialmente como B.1.1.529, apareció en noviembre en varios países del sur de África. Aunque los científicos no están seguros de dónde apareció por primera vez, lo más probable es que haya sido en un país del sur de África. De hecho, los expertos afirman que las bajas tasas de vacunación en esa parte del mundo probablemente contribuyeron a crear un entorno favorable para las mutaciones que la produjeron.



Las pruebas obtenidas hasta ahora indican que la nueva variante se propaga más rápidamente que otras y se multiplica hasta 70 veces más rápido que otras en los bronquios humanos. También se ha sugerido que el riesgo de reinfecciones es 5 veces mayor que con otras variantes.



Hasta ahora no se han observado variaciones en los síntomas que produce al compararlos con los que generan otras variantes, por lo que se presume que si bien podría afectar a más personas-por ahora- no hay certeza de que pueda ocasionar mayores muertes.

