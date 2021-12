¿Las vacunas actuales protegen contra la variante ómicron?

Una mutación del Sars-CoV-2 hallada por la red vigilancia genómica de sudáfrica (NGS-SA) se convierte en un nuevo desafío dentro de la pandemia sobre la base de comprobar la eficacia de las vacunas y los tratamientos actuales para drenar su expansión que tiene como fundamentos principal.



Como se conoció a finales del 2020 la NGS-SA identificó la nueva variante que la Organización Mundial de la Salud denominó ómicron y que en esencia acumula 23 mutaciones en comparación con el original Sars-CoV-2.



También 8 de dichas mutaciones están localizadas en la proteína espiga y se cree que dichos cambios por mejorar la sobrevida del virus han persistido y se presume que permitan al menos que se transmita con mayor eficacia.

Y por lo anterior, se hizo un seguimiento de la misma variante que se ha relacionado con un aumento aparentemente inexplicable de casos de covid-19 en dicho país, de ahí la importancia.

¿Genera preocupación?

Ante la premisa de que 501 Y.V2 se propague más rápido, dado que tendría mayor capacidad para adherirse y entrar a las células humanas podría ser probable que infecte mucho más rápido a las personas susceptibles, lo que podría disparar los contagios y proporcionalmente desenlaces graves.



A lo anterior hay que sumar que otra investigación realizada en dicho país infiere que 501 Y.V2 sería capaz de pasar por encima de anticuerpos generados por una infección anterior-condición que hay que verificar- para cualificar y cuantificar el riesgo exacto que ya tuvieron infección por otras variantes.



Dicha investigación sugiere que a nivel de laboratorio se necesitan entre 6 y 200 veces más anticuerpos para neutralizar la nueva variante, algo que hay que verificar si se tiene en cuenta que los muestreos por ahora incluyen un número bajo de individuos.

¿Es más mortal?

Las investigaciones hasta el momento no han emitido conclusiones específicas al respecto, sin embargo, hasta ahora no se han observado variaciones en los síntomas que produce al compararlos con los que generan otras variantes, por lo que se presume que si bien podría afectar a más personas-por ahora- no hay certeza de que pueda ocasionar mayores muertes.



En este sentido también se ha verificado que como las demás formas del Sars-CoV 2, 501 Y. V2 afecta más a adultos mayores, personas con comorbilidades, hombres e individuos con riesgos ya conocidos, pero hay que insistir esto hasta ahora se está investigando.

¿Las vacunas actuales protegen contra esta variante?

Como se sabe, las vacunas contra covid-19 que se aplican en la actualidad generan buenas respuestas contra la proteína espiga del virus, por lo que se espera que las investigaciones definan con prontitud si las variaciones a ese nivel que acumula 501 Y. V2 pueden ser neutralizadas por los biológicos actuales y mientras no se demuestre lo contrario hay que decir que es probable que las vacunas sean efectivas contra este variante, como se ha hallado en algunos ensayos clínicos que hay que verificar.



En este sentido, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud María Van Kerkhove, insistió este miércoles que "no hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar, incluso si se reduce la efectividad, las vacunas salvarán vidas", aseguró, e hizo énfasis en que "la gente debe vacunarse tan pronto como pueda".

¿Qué hay que hacer?

Dado que esta variante se transmite de la misma forma que el virus original, resulta mandatorio que a todo nivel se refuercen las medidas de bioprotección: uso del tapabocas, distanciamiento físico, ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones.



Hay que insistir en la vacunación completa para toda la población, especialmente a las poblaciones clasificadas en riesgo y aislarse ante cualquier síntoma, independientemente si las personas están vacunadas o no.



Aquí es crucial que las autoridades sanitarias de cada país extremen la vigilancia genómica para confirmar o descartar con exactitud la presencia de 501 Y.V2 dado que como ha ocurrido son otras variantes, si bien se ha descubierto que en este caso en sudáfrica, lo más seguro es que esté presente en otros países del mundo . consecuentemente, en el caso de Colombia, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Salud son los únicos responsables para emitir orientaciones específicas al respecto.



En conclusión, la Organización Mundial de la Salud tendrá que clasificar dentro de la escalas que tiene las características del virus y definir las acciones al respecto para evitar especulaciones.

*Con información de agencias, diario El País de España, ‘Health Department briefs media about a new so-called super-variant’.

