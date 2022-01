De acuerdo con el reporte de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, la variante ómicron representa casi el 70 por ciento de los casos de covid-19 reportados en el país, los cuales han presentado un aumento significativo en los últimos días.



De hecho, el ministro de Salud Fernando Ruiz anunció el inicio del cuarto pico de la pandemia e invitó a reforzar las medidas de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas, lavado de manos y ventilación de espacios cerrados, además de iniciar o completar los esquemas de vacunación contra el covid-19.



Carlos Álvarez, coordinador de estudios covid para Colombia delegado por la OMS y miembro del Comité Asesor de epidemiología, resolvió algunas inquietudes de la ciudadanía frente a la variante ómicron, efectividad de los biológicos que se aplican actualmente en el país y la severidad de este nuevo linaje.

¿Ómicron es más contagiosa?

Álvarez explicó que la evidencia que se conoce hasta el momento señala que, en efecto, la variante ómicron sí es más contagiosa, por lo que hay mayores probabilidades de que un caso positivo contagie más rápido a otra persona.



De hecho, se ha catalogado de las formas virales más contagiosas, al punto que se iguala a la del virus del sarampión, calificado como el más infeccioso hasta ahora.



“Por eso hemos insistido que se mantenga el uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca, estar en espacios ventilados y, en lo posible, evitar aglomeraciones”, señaló el infectólogo.

¿Las vacunas no sirven contra la nueva variante?

Ómicron tendría una capacidad significativa para burlar las defensas que dejan las infecciones naturales y las vacunas. No obstante, la evidencia indica que las personas vacunadas, aunque se pueden contagiar, tienen menor riesgo de padecer enfermedad severa o morir por cuenta del virus.

El Plan Nacional de Vacunación reporta que a la fecha en Colombia se han aplicado 3'612.619 dosis de refuerzo y 28'741.288 colombianos tienen los esquemas plenos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Todos debemos tener claro que, entre más personas estemos vacunadas, menor riesgo tenemos ante el covid-19 y las variantes que hasta el momento conocemos”, agregó Álvarez.

¿Es menos severa?

Sí, aunque la evidencia sugiere que es menos severa que otras variantes, esto no quiere decir que el riesgo de desarrollar enfermedad grave no exista.



De acuerdo con los informes del Ministerio de Salud, las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de enfermar severamente y morir por el virus. Álvarez fue enfático al decir que "la mejor estrategia es la vacunación contra el covid-19, junto con las demás medidas de autocuidado que ya todos conocen".

¿Qué debe hacer si tiene síntomas gripales?

Según Álvarez, ante síntomas gripales, lo mejor es aislarse, comunicarse con

la EPS y solicitar la prueba PCR para descartar o confirmar si los síntomas son asociados a covid-19 o no.



“La decisión de aislarse es la más responsable en este momento, especialmente porque aún hay temporada de vacaciones y las interacciones siguen siendo más altas”, dijo el experto.

