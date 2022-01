De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus que causa el covid-19 se disemina rápidamente en espacios cerrados y con poca ventilación.



A menudo, la concentración de partículas virales en interiores es más alta que en lugares al aire libre, donde incluso una suave brisa puede reducir rápidamente la densidad de dichas partículas.



Se suele subestimar la ventilación de espacios cerrados como estrategia de mitigación del virus, pero es una herramienta fundamental para contener la propagación del covid-19 y evitar que la ola de contagios por ómicron continúe extendiéndose rápidamente.



Los altos indicadores de contagio que han documentado muchos países alrededor del mundo en los últimos días se atribuyen, principalmente, a la propagación rápida de la variante ómicron, la cual, según algunos estudios, ha probado ser de cinco a diez veces más contagiosa que otras variantes, aunque tiene un periodo de incubación más corto, lo cual permite un mayor número de contagios entre la población y un crecimiento del número de casos supremamente acelerado.



Por esta razón, la OMS reitera la importancia de continuar con normas de bioseguridad tan sencillas e importantes como ventilar espacios. Está demostrado que las prácticas e intervenciones de ventilación con fines de protección pueden reducir las concentraciones de partículas transportadas por el aire y disminuir la dosis viral total para los ocupantes. Seguir estas normas de autocuidado puede marcar la diferencia:



Para una buena ventilación: Para mantener una buena ventilación es importante tener una ventana o puerta abierta.



Para una mejor ventilación: De ser posible, es fundamental abrir una puerta y una ventana que se encuentren en lados opuestos para que circule el aire.



Para una mejor ventilación con solo una ventana: Si solo existe una ventana en el recinto, se debe colocar un ventilador frente a esta, mirando hacia el exterior, para obtener más aire limpio.



Para el uso de un sistema central de aire acondicionado: Se deben configurar los ajustes que aumentan la cantidad de aire libre en todo el recinto.



Cuando hace mucho calor o frío y no se puede dejar una ventana abierta: Algunas veces hace demasiado calor o mucho frío y no es posible dejar una ventana abierta. En estos casos, se debe abrir la ventana por pocos minutos cada hora para tener aire fresco.



Cuando hay un ventilador: Siempre que se haga uso de un ventilador, las ventanas y puertas deben permanecer abiertas. Usar el ventilador en espacios cerrados puede aumentar la propagación del virus



Cuando hay aire acondicionado: Con un sistema de aire acondicionado o ventilación mecánica, es importante abrir las ventanas por un par de minutos cada hora. El aire acondicionado incrementa la propagación del virus porque recircula las partículas que hay dentro de un espacio cerrado.



Cuando hay un ventilador con filtro de aire: Los ventiladores con filtro no reemplazan la ventilación, pero pueden ayudar a reducir la transmisión del virus. Se debe abrir las ventanas cada hora por unos minutos.



Sobre el uso del aire acondicionado en el carro: Cuando se utiliza el aire acondicionado en un vehículo, debe estar configurado para obtener aire fresco de afuera. Si utiliza el aire acondicionado que recicla el aire del interior, estará ayudando a propagar el virus.

Ventilación en espacios públicos

Una gestión apropiada de la ventilación en espacios comerciales y públicos debe contar con distintas herramientas que garanticen la calidad del aire y reduzcan la posibilidad de propagación del virus.



Algunos espacios cuentan con sensores que informan de los parámetros ambientales, sistemas de ventilación y/o software de gestión de los sistemas de climatización y ventilación. Incluso existen lugares que muestran a los visitantes las condiciones ambientales del espacio en el que están, en tiempo real.



Sin embargo, todavía existen lugares públicos donde nada garantiza una buena ventilación. Se deben evitar estos espacios y poner en práctica otras normas de bioseguridad como el distanciamiento físico, uso de tapabocas o mascarilla, limpieza y lavado de manos constante y completar los esquemas de vacunación con dosis de refuerzo para ayudar a mitigar la propagación del covid-19.

