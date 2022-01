Frente al reinicio del año escolar en Colombia, de los calendarios A y B, que será en las próximas semanas, el Ministerio de Salud ha emitido una recomendación de cara al pico de casos por ómicron: no afectar la presencialidad escolar.



(Le invitamos a leer: Clases presenciales, necesarias pero con reparos por temor al cuarto pico).

En un comunicado oficial, en el que además se modificaron los tiempos de aislamiento ante casos o sospecha de contagio por covid, que se reduce de 14 a siete días en Colombia, Fernando Ruíz, ministro de Salud, habló del regreso presencial a clases.



Según el Jefe de la cartera de Salud, “los niños deben ser el último caso en el cual se conduzca a un aislamiento”.

(Puede leer: Fecode le pone peros al regreso a clases presenciales por ómicron).

Facebook Twitter Linkedin

Una marcha convocada por Fecode, saliendo desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Foto: Abel Cärdenas

La declaración se contrapone a las voces que desde Fecode y algunas alcaldías se escuchan sobre la necesidad de que no se hagan clases presenciales ante el pico de casos de ómicron en Colombia, variante que ya representa el 70 por ciento de pacientes contagiados por covid.



“La recomendación enfática, repito, enfática del Comité Asesor y también del Consenso de Expertos es que no se debe parar la presencialidad de la educación en el país”, expresó Fernando Ruíz, ministro de Salud, en dicho comunicado.



(Lea también: Covid-19: reducen el aislamiento en Colombia de 14 a 7 días).



En días pasados Fecode volvió a insistir en que el Gobierno revisara el regreso total de estudiantes en todo el país con presencialidad en este inicio de año escolar 2022.



La Alcaldía de Cali, incluso, pidió al Ministerio de Educación que indicara a los colegios privados de la ciudad que extendieran el inicio de las clases presenciales hasta el 31 de diciembre, dado el pico de casos por la variante ómicron.



Con este pronunciamiento del Ministro Ruíz queda claro que el Gobierno no promulgará ninguna medida que afecte el regreso masivo a clases de manera presencial de niños y jóvenes en todo el país.

Más noticias de Educación

¿A qué se expone un maestro que se niegue a asistir a clases presenciales?

¿Quiere ser profesor de español en el extranjero? Siga estos consejos

Consejos para escoger el mejor colegio para sus hijos

REDACCIÓN EL TIEMPO