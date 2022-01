De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, la progresión de ómicron hasta el pasado 2 de enero ya representaba cerca del sesenta por ciento de los contagios en un acelerado desplazamiento de delta, que hasta hace algunas semanas era la forma predominante en el país después de reemplazar a la variante mu, responsable del tercer pico a nivel nacional.



Ómicron, de las formas virales más contagiosas –a tal punto que se iguala a la del virus del sarampión, calificado como el más infeccioso hasta ahora–, además de tener una capacidad significativa para burlar las defensas que dejan las infecciones naturales y las vacunas, se convierte en un riesgo potencial para toda la población colombiana, incluso la ya inmunizada, como lo aseguró el Ministerio de Salud hace unos días.

Si bien, de acuerdo con la evolución viral en otros países (como Sudáfrica, que en menos de tres semanas presentó un pico de ascenso y descenso casi vertical en términos de casos, pero que posteriormente permitió la reapertura y la eliminación de restricciones en algunas actividades), ómicron deja entrever una menor agresividad en términos de hospitalizaciones por casos graves y mortalidad, para algunos expertos esto no debe ser un elemento de tranquilidad en razón a que los volúmenes de afectados en un lapso corto podrían poner al sistema sanitario contra la pared, como ya ocurre en algunas ciudades.



En este sentido, el salubrista Pedro León Cifuentes aclara que hay que quitar del imaginario que esta presión se hace solamente sobre disponibilidad de camas de UCI, porque los desbordes, dadas las características de este linaje, pueden darse en términos de colapsos en la capacidad para realizar pruebas (como se evidencia en Cali, Medellín e incluso Bogotá), consultas de urgencias y ocupación en camas de servicios generales.



Cifuentes insiste en que hay que hacer un llamado para que se revisen estos indicadores porque esta afectación pone en riesgo no solamente a los infectados por covid-19, sino también a enfermos de otras patologías que al requerir atención no la encuentran.



En ese contexto, Hernando Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, asegura que este cuarto pico obliga a las autoridades sanitarias a revisar permanentemente las estrategias.



“Más que llenar servicios de urgencias, lo vital es reducir al máximo el número de nuevos contagiados”, dice Nieto, quien, a su vez, agrega que “un buen sistema de salud no es el que atiende más pacientes, sino el que logra tener sus hospitales vacíos”.

Ómicron, además de tener una capacidad significativa para burlar las defensas que dejan las infecciones naturales y las vacunas, se convierte en un riesgo potencial para toda la población colombiana. Foto: istock

Aumento significativo

Germán Escobar, viceministro de Salud, dijo en una alocución radial que los casos por ómicron podrían llegar a los cuarenta mil diarios, una cifra superior a los máximos diarios reportados oficialmente durante el tercer pico, que no alcanzaron los treinta y cuatro mil en su peor momento.



Esta cifra da muestras del impacto que podría tener este nuevo linaje sobre una población que por esta época aumenta sus interacciones por cuenta de las festividades de final y principio de año en medio de un relajamiento en la aplicación de las medidas de bioseguridad, como se ha observado en el marco de algunos festejos populares.



A pesar de que la vacunación ha avanzado en términos de primeras y segundas dosis, no alcanza todavía a cubrir un 25 por ciento de la población en riesgo con refuerzos, que, según los expertos, son los que protegerían a estas personas de enfermar gravemente o morir, de ahí que el Gobierno Nacional insista en hacer llamados para que la gente acuda a inmunizarse.



Según el Plan Nacional de Vacunación, a la fecha se han aplicado más de 65 millones de vacunas, de las cuales 3’522.444 corresponden a dosis de refuerzo.

