Con la llegada de la variante ómicron a Colombia se reactivan las alertas sobre vigilancia pandémica en todas las regiones.



Si bien las medidas de bioprotección y la vacunación siguen siendo las herramientas más efectivas para controlar la expansión de este linaje, en entrevista con EL TIEMPO Franklyn Prieto, director encargado del Instituto Nacional de Salud (INS) y director de vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo, aclara algunos aspectos sobre esta nueva forma viral que amenaza con perpetuar la pandemia.



Los tres casos detectados de ómicron vienen de fuera del país, ¿qué posibilidades hay de que el virus ya esté circulando aparte de estos hallazgos foráneos?

​

Efectivamente los tres casos provienen de viajeros de España y Estados Unidos. Es posible que algún otro viajero posteriormente haya tenido la infección y por algún elemento no haya sido posible detectarlo.



Con delta pasó algo parecido, primero se detectó en viajeros y hubo un espacio en el cual no se detectaron más casos y progresivamente se empezó a ver su crecimiento casi semanas después, no fue inmediato. Eso nos podría suceder, o puede suceder como se esperaba en algún momento que la variante delta pudiera ocasionar brotes en otros países y eso no ocurrió, o como pasó con mu, la cual nos afectó mucho pero no afectó a otros países en la misma dimensión en que afectó a Colombia.

¿Cuáles son las características más importantes de ómicron?

​

La primera característica es que es mucho más infectante y además la velocidad de reproducción, de replicación es mucho mayor. La curva en Sudáfrica ascendió rápidamente en casos pero también descendió rápidamente, eso posiblemente va a pasar en otros países. Eso pasa porque la vacunación mitiga en parte el proceso de transmisión.



La segunda característica, en Sudáfrica especialmente, es que en ese descenso todavía no se ha observado un aumento de los casos de hospitalización y muerte.



¿Esto quiere decir que ómicron es menos mortal?

​

Recordemos que la expresión de la hospitalización y la muerte no es un efecto inmediato de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas, es algo que se demora entre 7 y 14 días en aparecer, estamos en el rango de esos días, lo mismo puede ocurrir en Estados Unidos y en el Reino Unido, en donde se está viendo un incremento progresivo de los casos de ómicron.



¿Los síntomas de esta nueva variante son diferentes?

​

El cuadro clínico es mucho más leve, el cuadro general de la mayoría de los afectados no es el típico cuadro de fiebre, quebranta huesos y tos, sino es un cuadro más de resfriado común compuesto por secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta y malestar general.

Frente a mu y delta, que son prevalentes, ¿qué ocurre con ómicron en este contexto?

​

En su momento cuando esperábamos que llegara delta fue un escenario parecido, hubo una importación de casos, esperábamos que empezara a darse transmisión comunitaria, esa transmisión comunitaria formal se demoró, entre otras porque estábamos teniendo unas mutaciones más comunes que después fueron catalogadas como variantes de interés, o una variante de interés que fue la variante mu, la variante que se detectó más en Colombia.



Para ilustrarlo mejor utilizamos la metáfora del panal de abejas: el panal de abejas está atacando (...) si otra especie diferente quiere atacar le va a ser muy difícil, aquí pasa algo similar.



¿Cuáles serían los posibles escenarios con ómicron?

​

En este momento tenemos preponderancia de delta y lo que puede ocurrir es que ómicron se tarde en ser preponderante. Hay dos caminos: que dispare el número de casos o como nos ocurrió con delta cuando esta se volvió preponderante y al final se mantuvo en un número de casos muy bajo. Esos serían los escenarios.



Hace algunos meses el INS dijo que la seroprevalencia en el país podría ser casi del 90%, ¿con la presencia de ómicron esto tiene alguna significancia?

​

Hay algunos razonamientos detrás de lo que significa el nivel de contacto natural que hemos tenido con el coronavirus. Si nosotros calculamos que por cada cada caso puede haber entre tres y cuatro casos que no fueron detectados por muchas razones, pues estaríamos hablando que el país ha registrado cinco millones de casos, y si decimos que entre tres y cuatro no fueron detectados, como pasa en todo el mundo, estaríamos hablando de 25 a 30 millones de casos.



Esto significa que dos tercios de la población pudo haber sido afectada previamente. Al igual que pasa con la inmunidad producida por las vacunas, puede suceder y es plausible, que pasado el tiempo la inmunidad natural ganada se disminuya.



¿Qué pasa entonces con la vacunación?

​

Tenemos una ventaja adicional y es que la evidencia muestra que la inmunidad híbrida es mucho más fuerte que la inmunidad natural sola o la inmunidad artificial sola, entonces el hecho de haber tenido una experiencia previa y el hecho de tener la vacunación nos lleva a tener mayores niveles de defensas, ese es el hecho clave en términos de la seroprevalencia.



De todas maneras tenemos la preocupación de unas ciudades que todavía no presentan una proyección importante de afectación que curiosamente son o ciudades de tierra fría como Tunja, Pasto, Popayán y Manizales, que tienen una población afrocolombianos importante que ha tenido baja afectación aunque una alta mortalidad que lleva a una reflexión de seguir manteniendo el diagnóstico en esas poblaciones de una manera más extensiva.



La evidencia muestra que la inmunidad híbrida es mucho más fuerte que la inmunidad natural sola o la inmunidad artificial. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Cómo se realiza la identificación genómica y el seguimiento de estos casos?

​

Todo arranca de la vigilancia epidemiológica, es decir, la posibilidad de entender que alguien puede ser un caso y hay dos elementos clave, primero los síntomas.



¿Cómo queda la vacunación específicamente frente a la nueva variante?

​

Vacunarse con las dos dosis va a disminuir la capacidad de transmitir a los otros, no en todos los casos, igual va a ocurrir transmisión porque es parte del reconocimiento que hacen los fabricantes y que hace la Organización Mundial de la Salud, pero tener las dos dosis sirve, especialmente si no han sucedido todavía seis meses como está tendiendo la recomendación en el mundo.

El refuerzo es vital en este momento porque lo que ha reconocido la OMS y los fabricantes de manera reciente es que un refuerzo es vital en este momento.



Afortunadamente el Gobierno Nacional decidió hace seis o siete semanas o un poco más ofrecer el refuerzo inicialmente en los grupos de riesgo y progresivamente al resto de la población. Hoy incluso inicia la vacunación en profesores y eso es vital, si sumamos esos elementos eso va a contribuir en gran parte a que siga teniendo éxito la vacunación.



Como vocero de la entidad encargada de la salud pública en el país,¿qué recomendaciones les hace a los colombianos?

​

Son tres recomendaciones: la primera es no desestimar síntomas, no pensar que es es un catarro o una gripa, hágase la prueba, aíslese, no vaya a las celebraciones navideñas si usted tiene síntomas. A veces desestimamos “es solo un dolor de garganta”, al contrario, es un momento adecuado para no desestimar síntomas.



Lo segundo es que las medidas no farmacológicas siguen siendo eficientes y efectivas, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, disminuir el número de contactos, o al menos el tiempo de los contactos va a contribuir a protegernos pero en especial a proteger a los adultos mayores que son los más vulnerables.



Y finalmente vacunarse, si usted no se ha vacunado, complete su esquema de vacunación, incluso para los niños porque estamos desestimando o esperando otra vacuna cuando la vacuna que tenemos puede ser útil para evitar la transmisión a los adultos mayores, entre otros, y poner el refuerzo a aquellos que ya tienen el tiempo para ponerse el refuerzo. El mejor regalo de navidad que podemos tener es que nos cuidemos unos a otros.



Unidad de Salud

