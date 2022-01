Luego de los análisis genómicos que adelantan las autoridades sanitarias en el territorio nacional, desde el Puesto de Mando Unificado que se lleva a cabo este viernes, Julián Fernández, director de epidemiología del Ministerio de Salud dio a conocer que más del 95% de los casos de covid-19 en el país corresponden a la variante ómicron.



Asimismo, Fernández señaló que este es, probablemente, el virus respiratorio más contagioso conocido por el ser humano, pero que tiene menos severidad.



Sin embargo, el funcionario aclaró que esto no quiere decir que no haya personas que mueran por ómicron, sino que la probabilidad es menor, especialmente en personas no vacunadas, vacunadas con esquema incompleto, o vacunadas con esquema completo sin la dosis de refuerzo y comorbilidades.

Según el Ministerio de Salud, en términos generales aunque la curva de casos no supera los picos anteriores, se observa una velocidad muy alta con respecto al comportamiento previo del virus.



En este sentido, ciudades como Cali, Medellín y Bogotá son las ciudades que presentan mayor número de casos por covid-19 según el último reporte de la cartera de Salud. No obstante, aunque los tres territorios también encabezan la lista de lugares donde se reportaron mayor número de fallecimientos, el el incremento de muertes no es proporcional a los casos, es menor.

En cuanto a fallecimientos se presenta un incremento, que corresponde básicamente a Cali, principalmente en personas no vacunadas, con esquema incompleto o mayores de 60 años sin refuerzo, “por eso es tan importante aumentar las coberturas de vacunación tanto en el esquema inicial como en los refuerzos”, dijo el funcionario.



“En el exceso de mortalidad, que son las muertes por todas las causas, comenzamos a ver un incremento con respecto a la mortalidad histórica prepandémica, luego de que llevábamos muchos meses estable”, concluyó Fernández.



Según la cartera de Salud, la variante ómicron plantea nuevos retos en la prestación de servicios de salud, razón por la que se debe fortalecer la atención domiciliaria y por telemedicina para tratar el covid-19 en casa y no congestionar los servicios de puerta de entrada, como urgencias y consulta externa.

