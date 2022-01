Al parecer, el reciente ensayo de aplicación de una cuarta dosis de inmunización en Israel, en el que se aplicó Pfizer, demostró que, pese a que aumenta los anticuerpos, el biológico no es suficiente para evitar el contagio de la variante ómicron.

El Centro Médico Sheba inició hace dos semanas un ensayo clínico con vacunas de refuerzo de Pfizer a 154 miembros de su personal médico para observar su reacción y evidenciar los efectos que podría causar frente a las distintas variantes.



Los investigadores encontraron que como se creía, efectivamente se elevaron los niveles de anticuerpos (aún más que con la tercera dosis), pero según parece esto, “es probable que no sea suficiente para ómicron”, de acuerdo con lo declarado a los medios en conferencia virtual.



(Leer más: Hong Kong sacrificará unos 2.000 hámsters tras detectar casos de covid-19).

Facebook Twitter Linkedin

Vacuna Pfizer-BioNTech en el Centro Médico Sheba. Foto: JACK GUEZ / AFP

Por otro lado, Gili Regev-Yochay, directora del ensayo, informó que si bien las vacunas no previenen del todo ómicron, los infectados solo presentaron síntomas leves y sí se demostró efectividad frente a variantes anteriores.



A su vez, de acuerdo con la investigadora, también se está estudiando el resultado de la aplicación de la vacuna de Moderna en 120 personas voluntarias (que antes habían recibido Pfizer) tras una semana de aplicación, para poder comprar los datos de este laboratorio con los de las personas inyectadas con Pfizer y un grupo de personas que no ha recibido la cuarta dosis.



Al parecer, hasta ahora se ha encontrado un aumento de anticuerpos similar entre las personas que recibieron la cuarta inyección de los distintos laboratorios, por encima de quienes únicamente recibieron tres.



(Siga leyendo: Expertos se pronuncian sobre normativas de aislamiento y toma de pruebas).



Por el momento, los hallazgos del cuerpo médico de Sheba son preliminares y no han sido publicados.



Cabe recordar que Israel ha sido de los primeros países en iniciar la vacunación de refuerzo con la cuarta dosis, por lo que los resultados arrojados serían de los primeros en el mundo.

Más noticias:

Por qué ómicron tiene efecto más grave en EE. UU. que en Europa y Sudáfrica

Hospital Universitario del Valle se alista ante necesidad de más camas UCI

Con covid, fortuna de más ricos se duplicó, mientras el mundo empobreció

No vacunados tienen 9 veces más riesgo de morir por covid-19, dice estudio

Covid: colombianos no tendrían restricciones para ingresar a países de UE

Tendencias EL TIEMPO