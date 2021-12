La variante ómicron, identificada por primera vez el mes pasado en Sudáfrica, ha estado acompañada del rápido aumento de los casos notificados de covid-19 que en esencia se han deslizado hacia la cuarta ola epidémica, especialmente en el continente europeo.



Lo cierto es que la identificación de este nuevo linaje ha causado preocupación debido a la gran cantidad de mutaciones presentes en todo su genoma. En particular, algunas de ellas que están asociadas con un escape inmune (pasar por encima de las defensas que ya se tiene contra otras variantes) y una mayor velocidad para infectar por variaciones en su proteína de pico.



El mundo científico estudia aceleradamente el comportamiento fenotípico de esta nueva expresión del Sars-CoV-2 y esencialmente en la gravedad clínica de las infecciones que causa. Este sería el factor determinante de su impacto en un mundo que empezaba a pasar la hoja de esta epidemia.



Su presencia en 110 países, en momentos en los que la mayoría se encuentra inmersa en las festividades de fin de año, ha obligado a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a decir que “es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y estar de luto más tarde”, en una franca invocación para que los gobiernos refuercen las medidas y apliquen las restricciones necesarias para prevenir colapsos hospitalarios y desenlaces fatales, sobre todo en aquellos lugares en que la vacunación es escasa.



Esto sin dejar de lado que el mismo director de la OMS aseguró que “es más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de covid-19 puedan reinfectarse”, lo que ha encendido las alarmas de manera temprana y provocado una reacción de prohibiciones en todos los continentes acompañadas de la redefinición de los planes de vacunación. Ahora, hay que aplicar dosis de refuerzo e incluso deslizarse por la aplicación de cuartas dosis como medidas de salvación.



Sin embargo, a pesar de que algunas voces han manifestado que ómicron podría ser más benévola en términos de enfermedad y muerte, Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS, se adelantó a decir que es imprudente concluir a partir de los primeros estudios que ómicron es una variante más leve que las anteriores porque con su dinámica de contagios todos los sistemas de salud van a estar bajo presión.



Y no le falta razón a la científica, porque este linaje, en menos de tres semanas, se ha ubicado como uno de los virus más contagiosos de la historia reciente, tanto que ha sido comparado con el del sarampión, en razón a que ya le iguala su número de reproducción básica (R0) (número de personas que infecta un contagiado) que está entre 12 y 18, lo que permite inferir que en pocas semanas podría causar el colapso de los sistemas hospitalarios, incluso de los más más robustos.



“El bajo número de muertos por ómicron no debe llevar a engaño, porque si ya hay decesos cuando las cifras hace diez días eran indetectables, a ómicron se le debe tener mucho respeto”, dijeron voceros de la OMS.



Colombia y la variante

Tres casos de ómicron detectados en la Costa colombiana hace unos días, de acuerdo con el salubrista Pedro León Cifuentes, son la cuota inicial de un proceso que podría desencadenar un pico muy agudo de casos y de corta duración antes de mediados de enero. Esto si no se arrecian los controles para frenar su expansión. En este sentido, Franklyn Prieto, director encargado del Instituto Nacional de Salud (INS), dice que frente a ómicron hay dos escenarios: el de Estados Unidos y Europa y el de América Latina y Sudáfrica.



En el primero, según Prieto, existe una poca exposición al virus y una menor infección natural por la aplicación de medidas no farmacológicas extremas, principalmente cuarentenas, y un mayor número de vacunados en un tiempo de más de seis meses y un colchón de no vacunados permanente.



En el segundo escenario, en el cual está Colombia, hay un mayor contacto con el virus, un número menor de vacunados y una vacunación más reciente, lo que determina una inmunidad híbrida (natural y vacunación) en una gran proporción de la población que puede jugar un papel determinante para enfrentar a ómicron, a lo que se sumaría la aplicación temprana de los refuerzos.



“Existe incertidumbre; sin embargo, hay que tener en cuenta que al país llegó delta al igual que el resto del mundo, pero su impacto no ha sido tan severo, por lo que se esperaría que la llegada de ómicron tuviera un impacto bajo en razón a que delta es de reciente predominancia”, dice Prieto.



Cifuentes es claro al decir que el país no está blindado específicamente frente a ómicron. De ahí que haya que actuar con celeridad y, en ese sentido, Carlos Álvarez, coordinador de estudios covid para Colombia delegado de la OMS, explica que el impacto de esta variante ómicron, o de cualquier otra variante, depende de qué tantas personas estén susceptibles cuando empiece a circular de manera importante. Por esta razón hay que aprovechar estas tres o cuatro semanas para vacunarlos.



Pero a la par de esto, Gabriel Riveros, exministro de Salud, asegura que no hay que echar en saco roto las recomendaciones de la OMS frente a las restricciones que podrían ser necesarias en los próximos días en el marco de las festividades de fin de año.



“Si la presencia de ómicron empieza a ser evidente, no habría razón para no tomar decisiones que incluso limitaran algunos eventos en lugares de riesgo”, dice el exministro.



Ante las declaraciones del director de la OMS, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dice que la afectación hasta ahora analizada en cuanto a contagios y reinfecciones por ómicron se sigue investigando y que por lo tanto envía un mensaje de tranquilidad a toda la población, pero recalca la importancia de no bajar la guardia en tiempos de interacciones sociales como las actuales.



Sin embargo, en este panorama el Ministerio de Educación ordenó la presencialidad plena en ese sector a partir de enero y se fijaron nuevas normas para enfrentar la pandemia en los municipios y las regiones. En síntesis, “el covid-19 presenta una nueva cara con la que demuestra que frente a la pandemia nada ha terminado y hay que aprender a entenderla para evitar sorpresas mayores, así esto implique algunas restricciones para beneficios de todos”, dice la salubrista Elizabeth Beltrán.

En enero, Colombia tendrá un aumento de casos

La velocidad de los contagios y la presencia de personas sin vacunar determinarán este crecimiento en la pandemia. Los expertos insisten en que la aplicación de las medidas y los refuerzos podrían atenuar de manera significativa estos desenlaces.



Carlos Arturo Álvarez es médico infectólogo y coordinador de estudios covid delegado de la OMS para Colombia. Es además uno de los asesores técnicos del Gobierno en todos los aspectos referentes a la pandemia.



Su voz es considerada una de las más autorizadas a la hora de orientar algunas decisiones no solo desde el plano oficial sino también en el contexto académico nacional. Álvarez habló con EL TIEMPO sobre la presencia del nuevo linaje de covid-19 en el país.



¿Qué significa la llegada de ómicron para el país en el contexto en el que se encuentra la pandemia?



Su presencia determinará un aumento en el número de casos dada su mayor capacidad de contagio, además de evadir las defensas generadas por las vacunas o por las infecciones naturales de quienes ya han padecido covid-19. De ahí que las infecciones pueden reactivarse a pesar de estas condiciones.



¿Las vacunas que se aplican en el país sirven para enfrentar a ómicron?



Definitivamente las vacunas que aplica el Plan Nacional de Vacunación en Colombia protegen contra esta variante, pero de manera parcial porque, como lo comenté, puede evadir las respuestas inmunes, por lo que se hace necesario empujar la producción de anticuerpos con terceras dosis, sobre todo en poblaciones de riesgo.



¿Qué se espera para los próximos días?



Habrá un incremento de los casos en los próximos días determinados por las interacciones sociales y la circulación de la variante, lo que podría reflejarse en enero y desafortunadamente una proporción de estas persona s tendrán que ser hospitalizadas. De ahí que hay que insistir en el autocuidado y la vacunación.



Europa empieza a imponer restricciones; ¿cree que en el país serán necesarias?



En el país hay que revisar lo que ocurra en cada región y de acuerdo con su situación epidemiológica habrá que tomar medidas. Por ahora, es prematuro hablar de restricciones adicionales a las que ya se tienen, pero entre más personas vacunadas haya, las restricciones serán menores.



Desde su posición de experto, ¿cuáles son sus recomendaciones?



El llamado a que las personas que aún no se han vacunado empiecen su esquema de vacunación, las que ya empezaron el esquema que lo completen, las que ya terminaron su esquema que se apliquen el refuerzo manteniendo las medidas de autocuidado, porque todavía estamos a tiempo de disminuir el impacto de la variante ómicron.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Editor de Salud