Un extenso estudio realizado en adultos sanos, con el apoyo de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, sugiere que los ácidos grasos omega-3, presentes en el pescado y los suplementos de aceite de pescado, podrían tener un papel prometedor en el mantenimiento de la salud pulmonar.



Esta investigación, publicada en la prestigiosa revista científica 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', proporciona las pruebas más sólidas hasta la fecha de la asociación entre los ácidos grasos omega-3 y la salud de los pulmones.



La líder del estudio, Patricia A. Cassano, directora de la División de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Cornell en Nueva York, comentó que el papel de la dieta en la enfermedad pulmonar crónica ha sido poco estudiado hasta ahora. Sin embargo, este estudio se suma a la creciente evidencia de que los ácidos grasos omega-3, como parte de una dieta saludable, podrían ser importantes para la salud pulmonar.



El interés en investigar intervenciones nutricionales para prevenir enfermedades pulmonares ha ido en aumento. Estudios anteriores han señalado que los ácidos grasos omega-3 tienen acciones antiinflamatorias establecidas, lo que podría contribuir a su potencial beneficio para la salud pulmonar. No obstante, hasta el momento, no se habían realizado investigaciones sólidas para respaldar esta asociación.



El consumo de omega 3 trae innumerables beneficios para la salud. Foto: iStock

El estudio se desarrolló en dos partes. En la primera, los investigadores llevaron a cabo un estudio longitudinal observacional en el que participaron 15,063 adultos estadounidenses sanos. El seguimiento de los participantes durante una media de siete a 20 años mostró que niveles más altos de ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido docosahexaenoico (DHA) presente en pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas, se asociaban con una menor tasa de deterioro de la función pulmonar.



En la segunda parte del estudio, los investigadores analizaron datos genéticos de más de 500,000 participantes europeos del Biobanco del Reino Unido. Al correlacionar marcadores genéticos con los niveles de ácidos grasos omega-3 en la dieta, los resultados mostraron que mayores niveles de estos ácidos se asociaban con una mejor función pulmonar.



Reduzca o modere el consumo de alimentos grasos, sobre todo de grasas saturadas (que inciden en el riesgo cardiovascular) y aumente el consumo de grasas poliinsaturadas, como el omega 3. Foto: 123rf

Aunque el estudio solo incluyó a adultos sanos, los investigadores planean extender la investigación a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), incluyendo fumadores empedernidos, para explorar si las mismas asociaciones beneficiosas se mantienen.



Los expertos destacan la importancia de incluir ácidos grasos omega-3 en la dieta, y se enfatiza que las Guías Alimentarias para los Estadounidenses del Departamento de Agricultura de EE. UU. recomiendan al menos dos raciones de pescado a la semana, una recomendación que muchos estadounidenses no cumplen. Además del pescado y el aceite de pescado, otras fuentes de ácidos grasos omega-3 incluyen frutos secos y semillas, aceites vegetales y alimentos enriquecidos.



Los hallazgos de este estudio respaldado por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos podrían abrir el camino hacia una nutrición de precisión en el tratamiento de enfermedades pulmonares en el futuro, lo que implicaría recomendaciones dietéticas individualizadas para aquellos con un alto riesgo de enfermedad pulmonar crónica.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.