El omega-3 es una grasa saludable que se encuentra en alimentos vegetales y animales, como el salmón, los aceites, y algunas nueces y semillas.



Este componente contribuye al fortalecimiento neuronal, la recuperación celular y la reducción y prevención de enfermedades cardiovasculares que pueden afectar el funcionamiento del organismo.

De acuerdo con Instituto Nacional de salud (NIH) estadounidense, este suplemento tiene propiedades de ácidos grasos esenciales que permiten y mejoran la salud del corazón.



El ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), son componentes que ayudan a disminuir la grasa malsana en los torrentes sanguíneos que se comunican con el órgano.



Por ejemplo, el EPA tiene la capacidad de reducir la presencia de triglicéridos altos, una especie de lípidos que pueden "contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales (arterioesclerosis), lo que aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y cardiopatías", según 'Mayo Clinic'.



Así mismo, este ayuda a disminuir la presencia de colesterol malo (LDL) que se acumula en los conductos sanguíneos y provoca un estrechamiento de las mismas, lo que puede llevar en sus niveles más altos a la obesidad, diabetes, e hiportiroidismo.

Por otro lado, este poliinsaturado también puede ayudar al fortalecer el cerebro y su función, ya que su presencia en el organismo contribuye al aumento de la membrana neuronal, la barrera que protege la estructura interna del mismo.



Según el portal especializado del laboratorio alemán, 'Synlab', los altos niveles de grasa en el cuerpo pueden reducir la fluidez y tamaño de la membrana, mientras que la presencia de este ácido graso incrementa sus características de forma positiva.



"Uno de los muchos factores que pueden influir en el índice de fluidez de la membrana es su composición lipídica, en la que el colesterol reduce la fluidez de la membrana y los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) la aumentan. La deficiencia de omega-3 puede estar relacionada con una menor capacidad de aprendizaje o memoria", afirma el centro de diagnósticos en su sección de salud.

¿Cómo puede consumir el omega-3?

Reduzca o modere el consumo de alimentos grasos y aumente el consumo de grasas poliinsaturadas. Foto: iStock

Existen variedad de alimentos que son ricos son ricos en omega-3 como los pescados, aceites vegetales, cereales como la quinua y la linaza, y varios frutos secos.



De igual forma, también es posible encontrarlo en el mercado en cápsula de gel blanda, la cual debe ser recetada por un médico de cabecera que determine cómo debe ingerirla y a qué momento u hora del día.



No obstante, el portal especializado 'MedlinePlus' de la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense recomienda que se establezca una rutina de su ingesta, es decir, que se trate de tomar a la misma hora, conforme a lo ordenado por el profesional.



"Con frecuencia Vascepa se toma dos veces al día con alimentos y se aconseja tomar el ácido graso omega-3, aproximadamente a la misma hora todos los días", afirma el centro de información en su blog.



Vale aclarar que este ácido graso no reemplaza ningún alimento, y que solamente debe ser un complemento a su dieta nutricional, debido a que el cuerpo solo absorbe una pequeña cantidad del mismo.



Así mismo, no olvide siempre consultar con el profesional de la salud cualquier alimento o suplemento que desee añadir a su consumo con el fin de evitar cualquier tipo de efecto adverso, ya que no todos los organismos funcionan de la misma manera.

