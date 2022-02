Olga Lucía Olarte, esposa del empresario exportador Mario Hernández falleció hoy en la clínica Reina Sofía, en Bogotá, luego de luchar contra un mieloma múltiple, es decir, cáncer de células plasmáticas.



Olarte había liderado varias campañas y programas dedicadas a las mujeres y a la lucha contra el cáncer.



El mieloma múltiple hace parte de los llamados cánceres de la sangre. Ocurre cuando las células plasmáticas de la médula ósea (organismos claves del sistema inmunitario) se tornan malignas y empiezan a reproducirse sin control, formando -a la larga- tumores en huesos.



Según los datos provistos por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, este tipo de cáncer tiene una prevalencia en personas mayores de 65 años y se diagnostica a alrededor de 600 colombianos cada año.



El doctor Humberto Martínez Cordero, jefe del servicio de Hematología y trasplante de médula ósea del Instituto Nacional de Cancerología (INC), explica que “actualmente, el mieloma múltiple es considerado incurable en la mayoría de los pacientes. Sus síntomas se asemejan a los de otras enfermedades, pues ocasiona dolores óseos (de huesos) que se pueden confundirse con patologías como la artritis, artrosis o la fibromialgia. Por ello, muchas veces este cáncer pasa por alto y queda desatendido”.



Precisamente, dado que el MM es una enfermedad altamente heterogénea desde el punto de vista clínico, quienes padecen dolores lumbares, anemia, fatigas constantes, fracturas patológicas (sin traumatismos agudos) o alteraciones renales corren el riesgo de tener un subdiagnóstico (es decir, no obtienen la confirmación diagnóstica del mieloma múltiple) y, por tanto, pueden ser remitidos a tratamientos netamente sintomáticos y que no atacan a las células tumorales.



En esto coincide Yolima Méndez Camacho, directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana): “el mieloma múltiple tiene la característica de ser un cáncer de difícil diagnóstico, porque se presenta con síntomas que podrían hacer parte de dolencias más frecuentes o propias de la vejez. Muchos pacientes se quedan en el primer nivel de atención, sin poder acudir al especialista hematólogo, quien está en capacidad de diagnosticarlo”, señala.



Por tanto, existe una alta necesidad de educación en los médicos de atención primaria (como los médicos generales, de urgencias, familiares o en servicio social obligatorio) sobre este tipo de cáncer, con miras a sospechar tempranamente en función de sus síntomas.



Aunque, en la actualidad, el mieloma múltiple se mantiene como una enfermedad incurable, la medicina permanece optimista de cara a brindar tratamientos que mejoren la salud física del paciente, su calidad de vida e, incluso, su bienestar emocional, así como el de sus cuidadores.



Según explica el doctor Humberto Martínez, “esencialmente, los pacientes con mieloma múltiple son tratados considerando un factor fundamental: su elegibilidad para un trasplante autólogo de médula ósea, es decir, un trasplante de las mismas células del paciente después de pasar por quimioterapia de altas dosis”.



De hecho, en años recientes se ha venido dando un acelerado desarrollo de terapias innovadoras que permiten un mejor control de la enfermedad, al disminuir la progresión de la enfermedad.

