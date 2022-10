Lo que comúnmente se conoce como 'ojo de pescado' es un tipo de verruga pequeña que suele aparecer en la planta de los pies, en aquellas zonas que soportan más peso.



De acuerdo con una publicación de Mayo Clinic, la mayoría de las verrugas plantares no suelen representar un problema de salud y, a menudo, desaparecen sin tratamiento, pero en algunos casos pueden complicarse.



¿Qué es un ojo de pescado?

Estas verrugas, que aparecen en el pie, son causadas por una cepa del VPH. Foto: iStock

Las verrugas plantares son formaciones bultosas o planas benignas de la piel, producidas por el virus del papiloma humano, procedente de la familia papillomavirus.



La Clínica del Pie describe que existen dos tipos de verrugas, las verrugas simples y verrugas en mosaico. Las verrugas simples son verrugas solitarias que pueden aumentar de tamaño y eventualmente multiplicarse formando verrugas adicionales. La de tipo mosaico son un grupo de diversas verrugas pequeñas que crecen muy cerca entre sí en un área específica.



Esta patología suele ser confundida con la presencia de callos y callosidades, debido a esto las personas tienden a realizar procedimientos como raspar la zona afectada con lijas y piedras, lo que puede ser contraproducente. Por eso es importante aprender a reconocerlos.

Síntomas

El síntoma más frecuente es el aumento del grosor de la piel y la presencia de diminutos puntos negros.



Estos puntos se generan porque el pequeño vaso sanguíneo es rodeado por el virus, que causa su muerte, por lo que toma ese aspecto oscuro.



Adicionalmente, es común que esta afección genere dolor intenso y dificulte la capacidad para las actividades diarias, sobre todo cuando el área afectada está ubicada en zonas de mayor presión como lo son los talones y el antepié.



Es importante visitar el consultorio médico si esto le sucede:



- El bulto que sangra, es doloroso o cambia de color o aspecto.

- El tratamiento no ha funcionado y la verruga vuelve a aparecer.

- Padece de diabetes o escasa sensibilidad en los pies.

- Su sistema inmunitario está debilitado debido a medicamentos inmunodepresores, VIH o SIDA, u otros trastornos del sistema inmunitario.

Causas de la infección

Las verrugas plantares son provocadas por una infección por el virus del papiloma humano (VPH) en la capa externa de la piel de las plantas de los pies.



Las verrugas aparecen cuando el virus ingresa en la planta de los pies a través de cortes pequeños, roturas o puntos débiles. Si las verrugas no se tratan, pueden durar desde unos meses hasta 2 años en los niños y varios años en los adultos.



El VPH es muy común, y existen más de 100 tipos del virus, pero solo algunos pocos causan verrugas en los pies. Otros tipos de VPH podrían provocar verrugas en otras partes de la piel o en las membranas mucosas.



Las cepas del VPH que causan verrugas plantares no son muy contagiosas. Por lo tanto, el virus no se trasmite fácilmente por contacto directo de una persona a otra.



Sin embargo, prospera en ambientes cálidos y húmedos, por lo que puedes contraer el virus caminando descalzo alrededor de una piscina o en los vestidores. Si el virus se disemina a partir del primer lugar de infección, pueden aparecer más verrugas.

Tratamientos contra el 'ojo de pescado'

Según la Clínica del Pie estas verrugas se eliminan con tratamientos tópicos y el desbridamiento frecuente de la zona infectada.



"Dependiendo de la complejidad de la afección este tratamiento puede durar desde 1 hasta 3 meses en los cuales el paciente debe visitar al podólogo al menos una vez por semana", señalan.



Adicionalmente, existen tratamientos como la crioterapia (congelación) o la cirugía para extirpar la verruga.



