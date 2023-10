Ojo con médicos creados con inteligencia artificial en redes: sus consejos son falsos

En las redes sociales circulan todo tipo de consejos relacionados con la salud. Desde blogs y artículos hasta creadores de contenido dedicados exclusivamente a recomendar variedad de remedios e incluso medicamentos de forma general e irresponsable.



Pero el riesgo parece aumentar con la popularidad de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que se han potenciado en este 2023, pues por medio de la creación de avatares hay páginas que se dedican a compartir afirmaciones que pueden afectar la salud de las personas que los ven y comparten.

Con estos avatares, que lucen como médicos con bata y estetoscopio, algunas personas confían con más facilidad, por lo que el medio Deutsche Welle se tomó la tarea de verificar dos afirmaciones de este tipo que se hicieron virales.



La primera de ellas es que "las semillas de chía pueden controlar la diabetes", asegura un bot médico generado por IA y que circula en Facebook.



Sin embargo, esto no es cierto. La semilla es alta en fibra, pero baja en carbohidratos digeribles, por lo que se recomienda añadirla a la dieta, pero por sí sola no puede controlar de diabetes, mucho menos ser una cura para la enfermedad, según el portal especializado 'Healthline'.



El video, que tenía más de 40.000 "me gusta", se compartió más de 18.000 veces y tenía cerca de 2,1 millones de visitas, ya fue bajado de la plataforma de Meta.

¿Pueden los remedios caseros curar las enfermedades cerebrales?

La segunda afirmación es que "moler siete almendras, diez gramos de caramelo de roca y diez gramos de hinojo y tomarlos con leche caliente por la noche durante 40 días cura todo tipo de enfermedades cerebrales", según un joven médico generado por un software.



El video se encuentra en una cuenta de Instagram que tiene más de 200.000 suscriptores y el video ha sido visto más de 86.000 veces.



Pero también es información falsa, como confirma DW. Esta receta supuestamente da instrucciones específicas para curar todas las enfermedades cerebrales.



El Prof. Dr. Frank Erbguth, presidente de la Fundación Alemana del Cerebro explicó que no hay pruebas de que esta receta tenga un efecto curativo sobre las enfermedades cerebrales.



La Fundación Alemana del Cerebro aconseja en su página web consultar inmediatamente a un médico en caso de síntomas urgentes, como parálisis y trastornos del habla.

El riesgo de los médicos creados con IA

La alerta con este tipo de contenido creado con inteligencia artificial es que no solo la información es engañosa o falsa, sino que utilizan la imagen de un médico para generar más confianza, lo que puede engañar a más personas.



En las redes sociales hay numerosos videos de estos falsos médicos que dan remedios, consejos de belleza, entre otros tips caseros sin advertir sobre los posibles riesgos y reacciones a algunos componentes.



La propia apariencia de un médico puede inducir a error, afirma Stephen Gilbert, catedrático de Ciencia Reguladora de Dispositivos Médicos, del Centro Else Kröner-Fresenius de Salud Digital, de la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Dresde.



"Estos videos tratan de transmitir la autoridad de un médico, que tiene un papel muy autorizado y anclado legalmente en casi todas las sociedades", apunta Gilbert en entrevista con DW.



La recomendación es que esté muy atento a la información que consume y comparte y que si escucha sobre alguna receta mágica para curar alguna enfermedad o dolencia, primero lo consulte con un profesional de la salud que pueda indicarle el tratamiento adecuado o darle una guía sobre los cuidados que debe tener al consumir ciertos productos.

