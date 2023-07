Aunque la proporción de agua va disminuyendo con el pasar de los años, sigue siendo igual de importante así se llegue a la vejez. Por esto, las personas mayores son propensas a sufrir de deshidratación, sumado a que a medida de que el ser humano crece el sentido de la sed disminuye.



Por ello, cuando una persona de edad avanzada siente sed, es un signo claro de deshidratación. Aunque hay que estar pendiente del consumo de agua, también se debe estar atento a otros aspectos para evitar la deshidratación en ancianos.



Por otro lado, hay que entender que la falta de agua no siempre es igual de grave. El riesgo que existe cuando el agua no es suficiente depende de la carencia que haya en el organismo, la edad y la salud de la persona.



- Deshidratación leve: su peligro es bajo y son los primeros síntomas de esta condición. Se puede revertir con bastante facilidad.



- Deshidratación moderada: puede aparecer por enfermedades y signos graves como la voca seca, la piel poco elástica, orinar con poca frecuencia, el cansancio y dolor de cabeza. En ocasiones puede requerir la intervención de profesionales.



- Deshidratación severa: aquí se requiere atención médica urgente ya que es evidente que el organismo no está operando bien por la falta de agua. En esta etapa es notable el vértigo, tensión arterial baja, respiración rápida, aumento del ritmo cardíaco, dejar de orinar, bajo flujo sanguíneo, delirios.



Si se mantiene hidratado, puede consumir todo tipo de alimentos sin excederse. Foto: iStock

¿Cómo tratar esta condición?

Aunque parezca obvio, en casos leves con beber agua frecuentemente se puede revertir la situación. En caso de haber perdido minerales, se puede combinar el agua con bebidas energéticas de deportistas, ya que estas contienen lo que el cuerpo pierde en este proceso.



Si el caso es grave, se requiere la intervención de médicos, ya que es posible que se necesite administrar algún medicamento específico o tratamientos vía vena, los cuales hidratan más rápidamente. También es posible que la deshidratación sea la causa de alguna enfermedad, por lo que tan solo un profesional puede hacer tal diagnóstico.





Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO