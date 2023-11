'Ojo computador': Una afección en la visión que está muy presente en Colombia

El cuidado de la salud visual ha tenido retos en el país durante varios años. De acuerdo con el oftalmólogo supraespecialista en retina y vitreo, Francisco Rodríguez, director científico de la Fundación Oftalmológica Nacional (Funal) "todavía no existen datos concretos que puedan evidenciar los casos de enfermedades visuales que están más presentes en el país".



De acuerdo con el especialista, afecciones en la vista como el "ojo computador", los vicios de refracción y la retinopatía diabética, están presentes con frecuencia en pacientes que reciben los especialistas en salud visual en el país.



Junto a estas problemáticas se suma los factores de riesgo que enfrentan la persona a diario que inciden en la aparición de molestias en los ojos, en especial, el nuevo síndrome de visión por computador "ojo computador", que genera síntomas como irritación ocular, ardor, visión borrosa, epifora, prurito y ojo rojo, que según señaló el doctor Rodríguez, "se debe contrarrestar con la estrategia 20x20x20 que significa cada 20 minutos, se debe descansar por 20 segundos y mirar 20 metros a la distancia".



El doctor Francisco Rodríguez habló con EL TIEMPO sobre los riesgos de esta enfermedad en los ojos junto con otros retos que tiene la salud visual el Colombia en materia de diagnóstico, tratamiento y registros de los casos.

¿Cómo ve el panorama de la salud visual en el país y cuáles son las enfermedades visuales que más se presentan?

Desafortunadamente no tenemos estadísticas en nuestro medio, adolecemos de ellas. Como médicos nos basamos en la frecuencia y consultas que se solicitan para tratamientos. La principal que recibimos son los vicios de refracción, los defectos refractivos que tiene la gente como la miopía hipermetropía, el astigmatismo. En particular, la miopía ha aumentado en nuestro medio. En el mundo se calcula que el futuro van a haber cada vez más miopes, junto con otras personas que van a experimentar otras patologías. También, con el envejecimiento las personas comienzan a experimentar más patología como el glaucoma y las cataratas que sigue siendo bastante prevalentes en nuestro medio. Aunque no existan datos precisos, sí se ven reflejado la elevada cantidad de casos que se presentan en la jornada de cada día. Igual, la llegada del envejecimiento está relacionada problemas de la retina como la degeneración macular relacionada con la edad, que es muy prevalente en países desarrollados. Y también, la retinopatía diabética que es la principal patología que más se está observando y desafortunadamente se realiza un diagnóstico tardío, y tampoco los pacientes realizan los cuidados adecuados. En la población infantil, además de los vicios de refracción, hay otras patologías que están siendo importantes como son la retinopatía prematura que tenemos que preocuparnos siempre por ella.

Las personas con diabetes son más propensos a sufrir problemas de visión. Foto: iStock

Ya que estamos en el mes de la diabetes, ¿Cómo afecta esta enfermedad a la salud visual?

La diabetes puede afectar toda la estructura del ojo, es increíble porque puede afectar desde los párpados hasta el nervio óptico. La diabetes es una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo. Esta consecuencia ocurre porque las personas, al no cuidarse su diabetes, la dejan avanzar, y esto provoca que se dañen los vasos sanguíneos de la retina, y al pasar esto, no se logra la suficiente oxigenación del tejido, causa el sangrado del ojo, y lleva a la pérdida de visión.



¿Qué factores de riesgo inciden en que una persona pueda tener complicaciones en su salud visual?

En nuestro medio estamos viendo un incremento de las conjuntivitis asociadas a la contaminación, y esto es básicamente porque la contaminación que está presente en el medio ambiente, sobre todo en Bogotá, lleva a que todos nos estemos quejando de la sensación de cuerpo extraño en los ojos, ardor, lagrimeo y el ojo rojo. También está la contaminación visual, cada vez es más frecuente una enfermedad llamada: “ojo computador”, que básicamente sucede porque todos estamos pegados al computador y al celular, y no parpadeamos lo necesario, entonces eso hace que se produzca resequedad en los ojos. Por eso hay una nueva regla en el mundo que es el “20-20-20”, que significa que cada 20 minutos se debe parar y mirar a 20 pies de distancia por 20 segundos.

¿En qué etapa de la enfermedad llegan los pacientes a buscar ayuda de un especialista?

Desafortunadamente muchos pacientes llegan tarde en búsqueda de tratamiento. Por ejemplo, en la carcoma que de por sí es una enfermedad silenciosa, se trata de manera tardía, al igual que la degeneración ocular. Las enfermedades visuales relacionadas con la diabetes también no se tratan a tiempo.

¿Cómo es la cobertura del sistema de salud para los tratamientos?

El acceso que tiene las personas al sistema de salud les permite recibir tratamientos para distintas patologías que afectan a la visión, tanto cirugías como para tratamientos médicos o a base de tecnología que se coloca dentro del ojo, que se usa para tratar el glaucoma o para enfermedades de la retina. En Colombia, desafortunadamente de manera tardía, la mayoría de pacientes tienen acceso a diversas tecnologías tanto para el diagnóstico como para tratar de patologías que lleven a la pérdida de visión como la diabetes o la degeneración macular.



La revisión por un especialista de manera oportuna es fundamental para iniciar el tratamiento adecuado. Foto: iStock

¿Cuál es el adecuado cuidado de los ojos para prevenir patologías en la visión?

Lo ideal es estar lubricando los ojos sobre todo en ciudades como Bogotá o Medellín donde hay contaminación, también si una persona está demasiado tiempo frente al computador o el celular es importante lubricar el ojo. Es importante utilizar lágrimas artificiales de un nombre de un laboratorio que lo respalden. Un dato crucial es que en Estados Unidos hay muertes por utilizar lágrimas artificiales que estaban contaminadas, pero gracias a Dios en Colombia no se han visto estos casos. La recomendación siempre eso comprar medicamentos certificados por el Invima y laboratorios reconocidos, junto con no automedicarse, ya que el uso de esteroides pueden producir aumento de la presión intraocular y glaucoma, el uso de antibióticos de forma indiscriminada también puede llevar a la persona a no tener sensibilidad a los antibióticos en el futuro, las gotas que sirven para tratar el enrojecimiento, con el tiempo en vez de contrarrestarlo, lo produce, entonces cuando usan el wassertrol puede llevar a riesgos en los ojos. Y ya espero que no pase, pero antes las mamás les colocaban limón en los ojos para que le quedaran los ojos blancos y bonitos.

¿Cómo va el país en materia de investigaciones científicas para tratar enfermedades visuales?

Desafortunadamente, nos hemos quedado atrás en esto en los estudios de investigación, pero en la mayoría de medicamentos que hay en el mundo para la degeneración macular, retinopatía diabética o distintas afecciones a la retina, hemos participado en los estudios de investigación de esos medicamentos. También hemos participado en las investigaciones de nuevos medicamentos para el glaucoma y así disminuir la presión de los ojos, además, tenemos acceso a tecnología avanzada para diagnóstico y tratamiento. Hay equipos de alta tecnología en la mayoría de ciudades del país que permiten diagnósticos más acertados.



DYLAN ESCOBAR RUIZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

