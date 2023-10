¿Son peligrosos los empastes dentales en la actualidad? Esto es lo que debe saber

Los empastes dentales hechos con amalgama de plata eran más frecuentes hace unos años. Es normal ver que personas de cierta edad tengan algunas muelas o dientes recubiertos con una capa plateada que se utiliza para reparar un diente dañado por caries.



Pero el material con el que están hechas ha entrado en desuso, lo que ha generado inquietud entre quienes todavía los tienen.



En España, la Unión Europea ha acordado la prohibición del uso de la amalgama dental en empastes a niños menores de 15 años, mujeres embarazadas y lactantes desde el 1 de julio de 2018 por el contenido de mercurio en el material. Esto no quiere decir que sea peligroso.

Le puede interesar: (Cálculo dental: frutas y alimentos que ayudan a eliminar el sarro en los dientes)

Facebook Twitter Linkedin

Si tiene alguna duda sobre los empastes dentales, consulte con su odontólogo. Foto: iStock

La técnica consiste en eliminar la caries de la pieza dental y el hueco que queda se rellena con el material obturador, lo que tradicionalmente se conoce como empaste, que se puede hacer con diversos materiales.



"Tradicionalmente se hacía mediante amalgamas metálicas, por su resistencia y durabilidad, aunque por su color resultaban poco estéticas, pero la ciencia avanza y las amalgamas quedaron hace años prácticamente en desuso, sustituidas por los composites, empastes a base de materiales resínicos, que se adhieren mejor a la pieza dental e imitan el color de esta", describe el Instituto Integral Odontológico S.A.

Siga leyendo: (Lo que debe saber de un diseño de sonrisa, según la odontóloga de los famosos)



Dichos empastes dentales tradicionales estaban hechos de amalgama, una aleación de mercurio, plata, estaño y cobre. El mercurio es un metal pesado que puede ser tóxico, pero las cantidades utilizadas en los empastes son muy pequeñas. Pero los empastes de amalgama están sellados herméticamente, lo que evita que el mercurio se libere.

¿Hay un riesgo en su uso?

No hay ningún riesgo comprobado de tener amalgama de plata en los dientes. Aunque sí se han adelantado investigaciones al respecto, hasta la fecha, no existe ninguna evidencia científica de que la amalgama dental provoque ningún daño en el organismo, excepto en pacientes alérgicos a algunos de sus componentes.



Lo que ha preocupado a las personas es que el mercurio está presente entre los elementos, pero está atrapado en el compuesto que la forma, por eso no causa ningún problema de salud.



Lo que se cree es que el empaste se desgasta y se puede liberar una mínima cantidad de mercurio en forma de vapor que el cuerpo absorberá en algunos casos.



"Sabiendo esto, tiene sentido que se cuestione si la presencia de la amalgama en la boca es segura. Sin embargo, diversos estudios han llegado a la conclusión de que no hay razones para preocuparse acerca de los empastes de amalgama, puesto que el bajo nivel de mercurio que absorbe el cuerpo no es suficiente como para que acarree efectos tóxicos", determina Colgate en un artículo al respecto.

La prohibición, por lo menos en España se debe al cumplimiento de la Minamata Convention of Mercury del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que firmaron 140 países, para ir sustituyendo el mercurio por otros materiales y que este material se vaya sacando de productos de uso frecuente.

Lea más: (¿Resina, lentes cerámicos o blanqueamiento; cuál es mejor opción y qué costo tienen?)

En la actualidad, los empastes dentales más comunes están hechos de resina compuesta, un material plástico que se adhiere al diente natural. Tiene un aspecto más parecido al diente y no tiene mercurio.

Si tiene alguna inquietud sobre los riesgos asociados a los empastes dentales, hable con su dentista.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO