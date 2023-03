La obesidad es un problema de salud pública que afecta al 56 por ciento de la población. Desde hace años, las tasas de obesidad en países de tercer mundo aumentaron exponencialmente en comparación con las estadísticas que registran naciones de rentas medias o altas.

La industria de los alimentos con alto contenido calórico se asentó en Latinoamérica desde hace décadas, sobre todo en países como México que, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Imperial College de Londres, está ubicado el puesto 40 del ranking que contabiliza la tasa más alta de obesidad.



Esto, sumado al aumento en la ingesta de productos que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización son factores que contribuyen a incrementar las tasas de esta condición en el continente.

En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos; igualmente, 41 millones de niños menores de cinco años.

Jorge Harraca, Presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), explica que la obesidad mórbida no es un problema de imagen. “En este grado, la obesidad es verdaderamente una enfermedad y no existe conciencia de ello. La obesidad no implica exceso de peso, se trata de un exceso de acumulación de grasa corporal, que es un estado patológico, es decir, es una enfermedad y obedece a múltiples factores”.



La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y las gastadas. A nivel mundial, las estadísticas señalan que, de acuerdo con datos de la OMS, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos; igualmente, 41 millones de niños menores de cinco años.



A menudo, los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medioambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación, anota la Organización Mundial de la Salud.



Durante el congreso organizado por Medtronic sobre la Radiografía de la obesidad mórbida en América del Sur, Harraca explicó que, en torno a esta enfermedad, existen cuestiones fundamentalmente genéticas, aspectos metabólicos, psicológicos y sociales, además de comportamientos y conductas que se han estado modificando en los últimos tiempos.



“Más allá de que la obesidad sea un problema, se trata de una enfermedad que deriva en otras enfermedades como diabetes tipo II, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria, limitaciones físicas, pérdida de la condición laboral y, fundamentalmente, reduce la expectativa de vida a las personas que lo padecen”, explica.



Según el experto, este grado de obesidad (mórbido) implica que los pacientes tienen de ocho a diez años menos en expectativa de vida, sin mencionar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que por año fallecen casi tres y medio millones de personas adultas en el mundo por exceso de peso y de obesidad.

La Radiografía en América del Sur

Argentina

La obesidad crece Argentina. Según la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2018/2019, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad en este país.

“Actualmente, ocupamos el quinto lugar dentro del contexto latinoamericano”, explica el doctor Harraca.



“En Argentina, el 23 por ciento de los adultos y más del 10 por ciento de los niños y niñas son obesos. Hoy, nuestro país posee la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de cinco años y este no será solo un problema de ahora, sino que va a generar un gran impacto e incidencia en las poblaciones más jóvenes”, agregó.



El experto explica que, por ahora, el desafío de las autoridades sanitarias es identificar la obesidad como un problema crónico y trabajar en la prevención y el tratamiento de la condición. Educar para la alimentación es una de las medidas óptimas por las que apuesta el país, así como la incorporación de la cirugía bariátrica en el sistema de salud público para que toda la población pueda tener acceso a esta alternativa.



“Tanto el sistema público como privado, luchamos para que no se obstaculice el acceso a los tratamientos. Esto debido a que habitualmente esta enfermedad se ve como un gasto. En ambos sistemas pretendemos incorporar la evolución de la cirugía bariátrica, para aquellos pacientes que quizás no sean tan obesos, pero que tienen esta enfermedad metabólica”. Según Harraca, estas operaciones también son útiles, y son una inversión económica para los sistemas de salud que contribuye a la calidad de vida de las personas.



Chile

“Chile hoy día tiene cerca de 18 millones de habitantes y más de 7 millones de chilenos están en estado de obesidad”, asegura el doctor Francisco Pacheco, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Según el experto, al menos 600.000 chilenos viven con obesidad mórbida.



La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, uno de los más relevantes en este país, indica que un 34,4% padece de esa enfermedad, porcentaje que es 15 puntos porcentuales más alto que el promedio de los 38 estados de la Ocde (19,4%).



“A nosotros esta condición nos cuesta 455.000 millones de pesos chilenos. Son los costos atribuibles a la obesidad. Lo que quiere decir que en Chile gastamos mucha más plata en tratar las consecuencias de la obesidad que en tratar la enfermedad en sí misma”, explica Pacheco, quien también asegura a pesar de que Chile tiene políticas de prevención desde hace casi 10 años por la ley del etiquetado en los alimentos ultraprocesados, la incidencia de la enfermedad continúa siendo alta.



“El 2003, la obesidad mórbida en Chile, era 1,3 por ciento. Se calculaban 300.000 personas mórbidas aproximadamente. En el año 2010, ya con las políticas de prevención en curso, este número subió a 2,6 por ciento, o sea, se duplicó”. El experto asegura que en 2017, la cifra registró 3,2 por ciento, por lo que la obesidad mórbida no había dejado de aumentar y, en paralelo, también en obesidad infantil,



Por este motivo, Pacheco asegura que se intenta lograr que la población entienda que esto también tiene que ver con el de cuidado, que la enfermedad no es un problema de culpas, que es una enfermedad y hay que tratarla. Según el especialista, la primera barrera que encuentran los chilenos es que los equipos de salud o de gobierno no determinan que la obesidad es una enfermedad. Por lo tanto, no derivan desde la atención primaria a los especialistas que corresponden.



“Nosotros los médicos somos los primeros responsables en no tomar a estos pacientes y ofrecerles un tratamiento que sea eficaz y eficiente. La cobertura ha sido mala en la práctica”, asegura.

Colombia

En Colombia 1,8 millones de personas padecen enfermedades crónicas producto del exceso de peso, tales como la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas osteoarticulares e incluso algunos tipos de cáncer, según señala la Guía de Recomendaciones para el Manejo de la Obesidad, de la Asociación Colombiana de Endocrinología.



"En nuestro país hay una Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN - 2015) que nos ha demostrado cifras que van entre 30 y el 50 por ciento, pero cuando preguntamos por las cifras de la enfermedad a los profesionales de la salud, resulta que las estadísticas son mucho más bajas y nos colocan en un muy buen lugar", asegura Luis Ernesto López, Presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica.



El experto explica que la razón de que los números no coincidan es que todavía queda mucho trabajo en cuanto a educación en la Facultad de Medicina. "Debemos acostumbrar a nuestros médicos a escribir el diagnóstico de obesidad como enfermedad específica. El Código Internacional de Enfermedades tiene un número que es el 660, que hace referencia a la obesidad por exceso de calorías", detalla.



López también expuso que en el país se están desarrollando políticas para imponer impuestos a las bebidas azucaradas y etiquetas de advertencia en la comida ultraprocesada.



"No sabemos si esta es una experiencia que ha resultado. Los resultados que deseamos son desde el punto de vista de impacto al consumo, porque lo que se pretende con esto no es aumentar el recaudo de impuestos, sino que se disminuya el consumo calórico", explicó.



Desde la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica se han publicado dos ediciones sobre el tratamiento de la obesidad y también se ha participado en la elaboración de la Guía sobre esta condición del Ministerio de Salud y Protección Social.

Perú

En Perú, se han registrado 15 millones de personas mayores de 15 años con obesidad y sobrepeso. Cerca de 300.000 padecen obesidad mórbida. Una de las preocupaciones que mantiene en alerta al sector sanitario en el país es el avance de la enfermedad en niños y adolescentes, según lo describe el doctor Luciano Poggi, miembro directivo de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y enfermedades metabólicas.



"La condición avanza hasta que alcanzamos una prevalencia global de cerca del 18% en nuestro país. Casi siempre son más mujeres las afectadas con este problema de obesidad", señala Poggi.



Sobre los retos, el experto destaca que a pesar de que tener una ley de Tratamiento de Enfermedades no transmisibles donde se incluye la diabetes y la obesidad, no existen lineamientos específicos sobre la condición, por lo que a pacientes que tienen obesidad no se los trata con un enfoque multidisciplinario.



"Lo que quiere decir es que estos pacientes, son referidos a que tengan su medicación para hipertensión y otras enfermedades derivadas, pero las medidas no se enfocan en lo compleja que es esta enfermedad", explicó.



Según Poggi, a esto debe sumarse la necesidad de educación y concientización tanto de la población como del personal médico. Asegura que se ha estigmatizado esta condición socialmente, por lo que se pierde su complejidad de fondo e imposibilita el trato y el tratamiento que corresponde por ser una enfermedad.

